Затримання Гладковського: чому зараз?

Олег Гладковський назвав підозри силовиків щодо себе«фейком» та «повною дурницею» і оголосив голодування Фото: УНІАН

«Весна прийшла» посеред осені

Довгоочікувані посадки, які обіцяв новий президент, не почались ані весною, ані літом. Пожвавлення на цьому фронті несподівано сталось посеред осені. Під час бабиного літа за побутову історію трирічної давнини запроторено до СІЗО ексдепутата від «Народного фронту» Сергія Пашинського. Сьогодні ж Національним антикорупційним бюро було затримано одного з найодіозніших представників минулої влади – колишнього першого заступника РНБО Олега Гладковського, який до 2014 року мав прізвище Свинарчук.

За попередніми даними, спочатку прикордонники не пустили його на літак в аеропорту «Бориспіль», а коли він повертався з аеропорту, правоохоронці перехопили чоловіка на трасі. НАБУ вже повідомило, що Гладковського підозрюють у зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України). Ця стаття передбачає до восьми років позбавлення волі. Цей арешт може стати першим відчутним ударом по експрезиденту Петру Порошенку, бізнес-компаньйоном якого є Гладковський.

Вихідці з «Укрпромінвесту»

Порошенко, Свинарчук та Ігор Кононенко в середині 90-х заснували корпорацію «Укрпромінвест», яка займалась бізнесом у багатьох галузях – від харчового до автомобільного. Згодом Порошенко та Гладковський створили автомобілебудівну компанію «Богдан», продукція якої знайома не лише в Україні, а й далеко закордоном. У 2009 році Порошенко формально вийшов з цього бізнесу, продавши свою частку бізнес-партнеру. Втім вони лишились партнерами в інших сферах.

Призначення бізнес-партнера Гладковського на державну службу стало для Петра Порошенка фатальним

Коли Порошенко став президентом, він зробив Гладковського головою Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва, а в лютому 2015 року – заступником секретаря РНБО. Якщо когось таке призначення і здивувало, то не надто: Петро Олексійович мав звичку призначати на державні посади добрих знайомих з бізнесу. Але випадок з Гладковським став фатальним.

Хто підклав свиню президенту?

У лютому-березні минулого року в розпал президентської виборчої кампанії журналісти опублікували розслідування «Друзі президента крадуть на оборонці» про суми «відкатів» і схеми виведення мільйонів в сфері оборонпрому. За даними журналістів, безпосереднім учасником цих схем був син Гладковського Ігор, який у своєму юному віці вже займав посаду почесного консула Сейшельських островів. Розслідувачі стверджували, що Гладковський-джуніор, якому на той момент було 22 роки, разом із партнерами організував постачання контрабандних російських деталей для військової техніки. При цьому державні оборонні підприємства переплачували за товар у два-чотири рази, купуючи його у фірм-прокладок. Керівництво концерну «Укроборонпром» було в курсі оборудок і давало на них згоду. У продовженні розслідування журналісти виявили шахрайську схему з закупівлею висотомірів для літаків за завищеними цінами, до якої був причетний безпосередньо батько молодого бізнесмена. Після обнародування цих матеріалів Гладковський-старший попросив президента відсторонити його на час розслідування цих матеріалів та був звільнений.

За даними розслідувачів, Ігор Гладковський організував постачання контрабандних російських деталей за завищеними цінами

В один момент Гладковський-Свинарчук став відомим на всю країну – націоналісти проводили численні акції з вимогами покарати президентського соратника за заробіток на війні, навідувались на іспанські вілли, які нібито належали Порошенку і Гладковському. Виборча кампанія Порошенка проходила під акомпанемент звинувачень в «кришуванні» корупції, що аж ніяк не додало йому балів. Головний опонент Володимир Зеленський у відповідь на «маріонетку Коломойського» цікавився у Петра Олексійовича, чи не є той «маріонеткою Свинарчука». НАБУ проводило обшуки у скандального сімейства. Але як тільки вибори завершились, все несподівано затихло. Гладковський нагадав про себе, лише коли в ЗМІ з’явились фотографії його променаду по набережній в Іспанії в компанії блондинки.

Рятівне коло для антикорупціонерів

Чому НАБУ вирішило взятись за нього зараз? Ще в червні тодішній генпрокурор Юрій Луценко, перший заступник голови Держбюро розслідувань Ольга Варченко та голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький зібрали брифінг, на якому звинуватили відомство Артема Ситника у саботажі розслідування корупції в «Укроборонпромі». Було оголошено про трьох нових підозрюваних в справі, одним з яких став колишній детектив НАБУ Євген Завгородній. Йому інкримінується відкликання постанови на проведення експертизи поставки прицілів на Харківський бронетанковий завод фірмами з орбіти Гладковських. У діях слідчого побачили приховування злочину. Ще раніше в результаті внутрішньої перевірки в НАБУ за зволікання з цією справою були оголошені догани кільком співробітникам.

На сьогодні підозри вручені керівникам компанії «Оптімумспецдеталь», яка і служила тією самою прокладкою, – Андрію Рогозі та Віталію Жукову, які разом з Гладковським-молодшим були фігурантами розслідування. А ось найбільш відомим героям цієї історії досі вдавалося уникати переслідування.

За інформацією ексдепутата Сергія Лещенка, Гладковського затримано у іншій справі – нібито він брав участь у закупці для потреб оборони автомобілів МАЗ, які ребрендувались та збирались як автомобілі «Богдан» на підприємствах, пов’язаних з Гладковським та Порошенком. Лещенко стверджує, що ця техніка постачалась в армію без проведення тендерів.

У червні президент Володимир Зеленський дав НАБУ та САП три місяці, аби вони продемонстрували свою ефективність у розслідуванні резонансних справ. Інакше – перезавантаження. У жовтні дедлайн був перенесений на 1 листопада. Справа Гладковського, який асоціюється з топ-корупцією, може стати для правоохоронців рятівним колом. Відомий малохаризматичний персонаж, пов'язаний з минулою владою, з сином-мажором – що ще треба для показового процесу, особливо коли рейтинг Зеленського і Ко починає просідати, а великими перемогами не пахне? До того ж, це виб’є аргументи з рук тих, хто підозрює, що нова влада уклала зі старою пакт про ненапад.

Президент дав термін, за який НАБУ та САП мали показати свою ефективність

У корпорації «Богдан», президентом якої є Гладковський, вже відреагували прес-релізом, в якому зазначили, що їхній шеф нікуди не тікав, а збирався летіти на відкриття автобусної виставки до Брюсселя. Також в корпорації натякнули, що дії силовиків виглядають як політично вмотивовані та мають створити картинку для телебачення. Сам Гладковський назвав підозри «фейком» та «повною дурницею» і оголосив голодування. А голова фракції «Європейська солідарність» Артур Герасимов взагалі заявив, що Гладковського ніхто не затримав і взагалі сьогоднішнім шоу влада намагається відвернути увагу від «капітуляції» на Донбасі.

Павло Вуєць, «Главком»