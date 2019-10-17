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    Жена украинского экс-нардепа поскандалила с Притулой в сети (фото)

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    Жена украинского экс-нардепа поскандалила с Притулой в сети (фото)
    facebook.com/nastia.dj.ua

    Сергей Притула вступил в спор с ди-джеем Анастасией Топольской, женой журналиста и бывшего народного депутата Сергей Лещенко

    Артистка, выступающая под сценическим псевдонимом Nastia, на своей странице в Facebook назвала известного шоумена и волонтера «медийным му*аком», после чего ведущий отреагировал в комментариях к посту на критику.

    Топольская встала на защиту нашумевшего дуэта Анна Мария, которые во время отбора на песенный конкурс Евровидение 2019 оскандалились после того, как не смогли ответить на вопрос о принадлежности Крыма, а сейчас отправились на фестиваль «Новая волна» в РФ.

    «Я тут встряла в спор с Максом Назаровым и мне пришлось посмотреть финал отбора на Евровидение 2019. Сергей Притула, какой же вы все-таки медийный му*ак. Чисто телевизионный развод, тупо провокация и контент для особо чувствительных псевдо патриотов. Вот эти все заигрывания с людскими судьбами на основании родства и семейных связей в корне извращают понятие о семье вцелом. Или вы и правда думаете, что «Я тебя породив, я тебя вб'ю» - это формула национального успеха? Супер треш, конечно», - говорится в публикации Топольской.

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    facebook.com/nastia.dj.ua
    facebook.com/nastia.dj.ua
    facebook.com/nastia.dj.ua
    facebook.com/nastia.dj.ua
    facebook.com/nastia.dj.ua
    facebook.com/nastia.dj.ua
    facebook.com/nastia.dj.ua

    Также она рассказала про ситуацию с собственной семьей: «Вспомнилось, как журналисты дозванивались в Крым моей сестре и всей ее семье, чтобы узнать подробности наших отношений и их жизни». «Типа я такая важная публичная персона, должна сразу отчитаться за жизнь каждого своего родственника и сделать свой выбор «или с вами, или с ними». WTF!» - написала Топольская.

    Сергей Притула ответил на выпад в свой адрес и высказал мнение, что быть «медийным му*аком» почетнее, чем «дешевой шоу-бизнесовой коллаборационисткой». «Еще бы еще понимали разницу между «посоветовали» и «породили», цены бы вам не было. По комплименту в мой адрес - спасибо, заценил! Имею честь, когда женщины подобные вам считают меня му*аком. А за сестер не переживайте, они прекрасно выглядели в этом году на фестивале «Новая Волна» в Сочи. Это в той же стране, в столице которой вы регулярно развлекали мышебратьев в то время, как они убивали украинцев на Донбассе. Сойдемся на том, что быть медийным му*аком почетнее, чем дешевой шоубизнесовой колаборационисткой. Желаю добра и семейного уюта!», - говорится в комментарии Притулы.

    Джерело: rbc.ua

    конкурс скандал фотография Новая волна Евровидение Крым Facebook
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