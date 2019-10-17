Гладковський оголосив голодування



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Олег Гладковський сьогоднішнє затримання назвав брудним піаром

Очільник корпорації «Богдан» вважає його переслідування політично мотивованим

Колишній перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Олег Гладковський оголосив голодування. Про це йдеться у повідомленні пресслужби корпорації «Богдан».

«Олег Гладковський називає незаконним своє затримання і на знак протесту проти свавілля правоохоронних органів оголошує голодування», - йдеться у повідомленні.

За словами Гладковського, ніяких обмежень на виїзд за кордон стосовно нього ніколи не було. Повісток із викликами на допит або проведення слідчих дій він не отримував.

«Я весь час співпрацював із детективами НАБУ, даючи показання та необхідні пояснення. За останні пів року, як я повернувся до корпорації «Богдан», я десятки разів вилітав за кордон для участі в переговорах із бізнеспартнерами і завжди повертався в Україну», - заявив очільник корпорації «Богдан».

Гладковський вважає його переслідування політично мотивованим.

У НАБУ зазначили, що експершого заступника секретаря РНБО затримано за підозрою у зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК України).

Як повідомлялось, Гладковський (Свинарчук) сьогодні був затриманий НАБУ. «Олег Гладковський у четвер вдень намагався вилетіти з України. Його не випустили з країни. Після цього поїхав у ресторан на Бориспільській трасі і там був затриманий НАБУ», - повідомив на своєму Telegram-каналі екснардеп Сергій Лещенко.

Варто зазначити, що справжнє прізвіще Гладковського - Свинарчук, але у 2014 році він його змінив на Гладковський.