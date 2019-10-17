Гладковського затримали за картину?



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Олег і Ігор Гладковські

Гладковський-молодший прокоментував затримання батька

НАБУ затримало в аеропорту президента корпорації «Богдан», ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського не у справі про розкрадання в оборонці.

Про це заявив його син Ігор Гладковський, пише «Страна».

Як він стверджує, мова йде про картину «Обличчя війни», яку придбав Гладковський-старший. Це портрет Володимира Путіна, виконаний з гільз.

У декларації колишнього чиновника портрет відсутній.

За словами Ігоря Гладковського, цю картину його батько купив для демонстрації американським партнерам, «як доказ агресії Росії».

Також за словами Ігоря Гладковського, його батька затримали дорогою з ресторану, де той обідав в очікуванні літака.

«Він летів до Брюсселя на виставку автобусів. Рейс відклали, і батько поїхав в ресторан. На шляху до терміналу його і затримали наші доблесні набушники», - сказав син екс-чиновника.

«Обличчя війни» - творіння художниці Дарини Марченко та її партнера Даніеля Гріна, у якого був конфлікт з Гладковським щодо іншого твору мистецтва.

ЗМІ писали про цю історію ще влітку: художник Даніель Грін розповів, що заступник секретаря замовив скульптуру за 35 000 доларів. Однак так за неї і не заплатив.

У НАБУ зазначили, що експершого заступника секретаря РНБО затримано за підозрою у зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК України).

Як повідомлялось, Гладковський (Свинарчук) сьогодні був затриманий НАБУ. «Олег Гладковський у четвер вдень намагався вилетіти з України. Його не випустили з країни. Після цього поїхав у ресторан на Бориспільській трасі і там був затриманий НАБУ», - повідомив на своєму Telegram-каналі екснардеп Сергій Лещенко.

Варто зазначити, що справжнє прізвіще Гладковського - Свинарчук, але у 2014 році він його змінив на Гладковський.