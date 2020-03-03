Золотий мандат. Як Харківщина готується до дня ікс

Голосування на виборчих дільницях

На тлі поступового просідання рейтингу чинного президента та його молодої команди неабиякої ваги набирає боротьба за депутатський мандат на проміжних парламентських виборах у Харківській області.

Станом на початок березня 39 кандидатів продовжують виборчі перегони. Водночас протягом лютого відбулася низка показових подій, відгомін яких однозначно має аукнутися в день ікс – 15 березня, коли виборці 179 округу обиратимуть нового депутата.

«Вибори такого плану, як зараз на Харківщині, завжди були доволі жорсткою електоральною битвою. Це вибори в окремих округах, до яких прикута особлива увага й у яких завжди грає відразу кілька серйозних гравців, як від партій, так і ті, котрі не змогли пробитися в парламент на строкових виборах. І ще це є звіркою електоральних настроїв – наскільки вони змінилися порівняно зі строковими виборами. Це свого роду електоральний барометр, який частково дасть відповідь на запитання: чи працює й надалі бренд «Слуга народу», як виборці ставляться до регіональних еліт, чи змінилися підходи до ведення успішних кампаній. І уся політична тусовка після цього робитиме певні висновки, залежно від результатів», – сказав у коментарі «Главкому» політтехнолог Ярослав Макітра.

Проміжна соціологія

За три тижні до проведення довиборів соціологічна група «Рейтинг» засвітила ймовірних фаворитів. Згідно з її даними, лідером електоральних симпатій серед кандидатів є Юлія Світлична – її готові підтримати 62,3% тих, хто вже визначився і має намір узяти участь у голосуванні. 12,5% підтримують Вікторію Алєксєйчук, кандидата від партії «Слуга народу», 8,5% – Олександра Діденка як представника партії «Опозиційна платформа – За життя». Рейтинг інших кандидатів становить менше 2%. До цього часу ще не визначився кожен п’ятий виборець.

Що цікаво: соціологи чомусь прив’язали кандидата Діденка, який балотується самовисуванцем, до «Опозиційної платформи – За життя». Таке некоректне представлення може мати ознаки певної маніпуляції електоральними симпатіями.

Дані соціологічної групи «Рейтинг»

«Я довіряю групі «Рейтинг», оскільки вона входить до невеликої когорти організацій, соціологічні результати яких користуються великою довірою. Однак не поспішав би заявлені цифри кандидатів у нардепи автоматично зараховувати як їхній потенційний результат на виборах. Адже два тижні, що залишилися, дають змогу як наростити, так і зменшити рейтинги цих кандидатів. Не треба також забувати про адміністративний ресурс і технологію підкупу виборців, які можуть повністю спотворити результати волевиявлення. При цьому проміжна соціологія, яку викинула група «Рейтинг», показує, що головна боротьба відбуватиметься між двома кандидатами. Тому не виключаю реалізацію сценарію «перемога за будь-яку ціну», – пояснив «Главкому» керівник Комітету виборців України Олексій Кошель.

Політтехнолог Макітра переконаний, що роль ОПЗЖ на цих виборах специфічна. Фактично, вони підігрують Юлії Світличній, яка тривалий час перебуває під впливом того ж Ігоря Райніна, теперішнього очільника обласного осередку цієї партії. Між іншим, саме як протеже пана Райніна Світлична відкрила для себе велику політику, очолюючи Харківську ОДА у часи президентства Петра Порошенка.

«На цих виборах ОПЗЖ офіційно не виставила свого кандидата у регіоні, який є одним із найкращих для них у електоральному плані. Загалом щодо даних різних рейтингів, то йдеться фактично про старт кампанії, і цифри можуть серйозно різнитися «на виході», але те, що Світлична є відвертим фаворитом – очевидно», – зазначив експерт.

Із міркуваннями Макітри погодився пан Кошель, додавши: «Опозиційна платформа – За життя» як політична партія самоусунулася від цих виборів і, очевидно, зробила ставку на когось з інших кандидатів».

Переформатування ОВК

24 лютого Центральна виборча комісія перетрусила половину складу окружної виборчої комісії у 179 окрузі. Під заміну потрапили члени за квотою «Слуги народу» і, як не дивно, члени, яких подає голова ЦВК Олег Діденко. Так, місце голови комісії (квота депутатської фракції партії «Слуга народу») посів Олександр Чорний замість Олега Ждамарова. Останній є чинним депутатом Красноградської міської ради від ВО «Батьківщина» і викладачем місцевого професійного ліцею.

Замість члена від «Слуги народу» Віталія Войцуна зайшла Ірина Кравчина, яка до введення в комісію була довіреною особою кандидатки у нардепи від провладної партії Вікторії Алєксєйчук.

За квотою голови ЦВК зайшли: Ігор Веретун (член 172 ОВК від кандидата на посаду президента Володимира Зеленського на виборах 31 березня 2019 року), Ірина Іщенко, Анастасія Кучугурна та В’ячеслав Мамонов (нинішній помічник нардепа від «Слуги народу» Юрія Здебського).

«Жодної необхідності для заміни членів окружної комісії не було. Склад комісії був цілком компетентний і працездатний. Це стандартний технологічний інструмент підготовки фальсифікацій, аж до зриву виборів включно. Ймовірність останнього активно обговорюється в професійних колах останні дні. Щодо порівняння, то вибори 2019 року задали досить високу планку чистоти. Нинішні, на жаль, відкат до гірших практик», – прокоментував ситуацію «Главкому» поінформований член 179 ОВК.

Зі слів співрозмовника, через фейкове подання кандидатур для укомплектування дільничних виборчих комісій (жоден із людей не давав згоди на роботу в ДВК, плюс подали фальшиві номери телефонів) за квотою кандидатки у нардепи Тетяни Єгорової-Луценко ускладнився початок роботи самих дільничних комісій. Зокрема, ДВК укомплектовані по мінімуму, є проблема з кворумом для першого засідання.

Відповідь Зеленського

Ближче до вечора п’ятниці, 28 лютого, президент Володимир Зеленський призначив низку голів райдержадміністрацій. Серед великої когорти чільне місце займають голови районів, які входять до 179 виборчого округу.

«Збіг, чесно кажучи, дуже дивний, заміна п’яти із п’яти голів РДА. Це або мобілізація влади перед виборами, або необдумане управлінське рішення. Два тижні можна почекати, вони нічого не вирішують, а не ухвалювати передвиборні кадрові рішення в стилі Леоніда Кучми», – зауважив Олексій Кошель.

Проаналізуємо кожного з новопризначених керівників районів Харківщини.

Олена Петренко, голова Зачепилівської РДА. До цього працювала начальником відділу освіти, молоді та спорту Зачепилівської РДА.

Джамал Стаценко, голова Кегичівської РДА. Харківський адвокат, який є бенефіціаром адвокатського об’єднання «Укртраст» і юридичної компанії «Укртраст». На позачергових президентських виборах 2019 року був уповноваженою особою від партії «Слуга народу» у 169 окрузі Харківщини. Крім цього, за даними бізнес-пошукового ресурсу Youcontrol, з березня 2016 року Джамал Стаценко є керівником відокремленого підрозділу ВГО «Всеукраїнський громадський рух «Український вибір» у Червонозаводському районі Харкова. Керівником самого «Українського вибору» є нардеп від ОПЗЖ і за сумісництвом кум російського президента Віктор Медведчук.

Андрій Зассеєв, голова Лозівської РДА. Чинний депутат Лозівської районної ради. Пройшов від партії «Наш край», список якої очолив на місцевих виборах 2015 року.

Максим Карплюк, голова Сахновщинської РДА. Колишній оперуповноважений Харківської податкової інспекції. Нині займається приватним бізнесом.

Олександр Кайдаш, голова Красноградської РДА. Донедавна помічник нардепа від «Слуги народу» Олексія Кучера, який нині очолює Харківську облдержадміністрацію. Пояснення, чому експомічника Кучера відправили керувати саме Красноградським районом, напрошуються самі собою: місто Красноград є центром 179 виборчого округу!

«Заради справедливості варто зазначити, що тут проблема не тільки в цьому окрузі, а й у тому, що Зеленський досі ще не завершив ротації на рівні голів ОДА, не кажучи про РДА, де ще тривають призначення. Зокрема, того ж дня були такі призначені не тільки по Харківщині, а й інших регіонах. Кадри часів Порошенка, що робили йому вибори, багато де досі на ключових посадах у виконавчій владі. Вкрай слабка регіональна політика взагалі є однією із серйозних загроз для влади напередодні місцевих виборів», – вважає Макітра.

«Чорний піар»

«Чорний піар не зникає з нашого життя, а стає цинічнішим. Образи ображених, знедолених, скривджених перестають позитивно працювати. Ця технологія часто повторюється по всій країні і стала зрозумілою для людей та викликає зворотну реакцію», – висловив свою думку нашому виданню голова Харківської облради, в минулому кандидат у нардепи в 179 окрузі Сергій Чернов.

Першою «жертвою» цього політичного прийому опонентів стала ексголова Харківської ОДА, самовисуванка Юлія Світлична. Як повідомили спостерігачі громадянської мережі «Опора», поштові скриньки мешканців Краснограду набиті газетами та буклетами із зображенням Петра Порошенка, котрий закликає підтримати його кандидата Юлію Світличну. Також у них частково використаний слоган президентської кампанії Порошенка «Мова, церква, перемога!».

Фото з сайту мережі «Опора»

Візуально на дешеву антиагітацію можуть купитися виборці, котрі мало цікавляться політикою або розчарувалися у попередній владі. Ті ж, хто, бодай побіжно, прочитав доступну в інтернеті інформацію про 39 кандидатів, точно знає, що партія Порошенка висунула на проміжні вибори зовсім не Світличну.

«Обурена появою на окрузі брудної кампанії проти Юлії Світличної зі згадуванням лідерів партії «Європейська солідарність». Маю сказати, що Юлія Світлична була призначена президентом Петром Порошенком на посаду голови Харківської обласної адміністрації за рекомендацією тодішнього голови президентської адміністрації Райніна. Вона отримувала достатнє фінансування, що дало їй змогу зробити собі імідж. Але зараз вона не має нічого спільного з «ЄС». Сьогодні вона є креатурою ОПЗЖ, яку очолює на Харківщині пан Райнін. Політика цієї партії йде в розріз із позицією нашої політичної сили, у тому числі щодо методів політичної боротьби… Кампанія нашого кандидата Вікторії Пташник від «Європейської солідарності» – прозора та чесна. Використання персоналії пані Світличної в стилістиці «Європейської солідарності» – це, передусім, спроба дискредитації нашої партії», – відреагувала у соцмережах координатор виборчого штабу Вікторії Пташник нардеп Ірина Фріз.

Кандидатка у нардепи Юлія Світлична на чорний піар щодо себе відповіла коротким відеозверненням у Facebook, в якому можна прочитати натяки на конкретного замовника цього бруду: «У ненависті немає партійного прапору, а у злості відсутні владні посади. Але і злість, і ненависть керують конкретними людьми, у яких є партійний прапор і владні посади. І замість того, щоб чесно робити свою роботу – покращувати життя виборцям, вони всіх дурять».

Інша технологія, яку можна спостерігати на окрузі, – це запуск «клона», або двійника. У 179 окрузі цю функцію, схоже, виконує самовисуванка Яна Світлична. Ці припущення підтверджує красномовний факт: ексгубернаторка Юлія Світлична 12 лютого о 9:01 оприлюднила на сайті НАЗК е-декларацію кандидата у нардепи. Цього ж дня о 21:37 електронну декларацію подала Яна Світлична, мешканка Харкова, якій належить «Адвокатське бюро Світличної Яни Олексіївни».

Зареєструвавши обох Світличних, керівництво ЦВК поспішило дистанціюватися від цієї ймовірної технології. «Останнім часом у ЗМІ прозвучали звинувачення на адресу Центральної виборчої комісії щодо реєстрації «клона» Юлії Світличної Яни Світличної. ЦВК дуже негативно ставиться до застосування будь-яких технологій на виборах. Свого часу навіть подавали пропозиції до Виборчого кодексу. У цьому ж випадку мова йде про однофамільця, якого ми перевіряли, зокрема, вона не змінювала ані прізвища, ані імені напередодні виборів», – заявив голова ЦВК Олег Діденко.

До дискусії щодо «клонування» долучилася й голова правління громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська. Вона під дописом Діденка у Facebook зазначила, що під двійниками-кандидатами слід розуміти форму зловживання виборчим правом.

«Якщо ж особа бере участь у виборах із власних політичних переконань, то встановити мотив ані ЦВК, ані правоохоронні органи не зможуть, тому застосування будь-яких санкцій буде недемократичною дією, яка призведе до політичних звинувачень», – заявила Айвазовська.

Чи повториться «електоральне диво»?

У 179 окрузі на позачергових парламентських виборах 2019 року безкомпромісно переміг молодий адвокат із Харкова Олексій Кучер, якого висунула партія «Слуга народу». Його відрив від найближчого конкурента, голови Харківської облради Сергія Чернова, становив 33,36%.

Дані з сайту ЦВК

«Вибори влітку були незрозумілим явищем із використанням надсучасних технологій, котрі раніше не застосувалися. Нині ж на 179 окрузі змагаються за мандат народного депутата в чотири рази більше кандидатів, ніж улітку», – зазначив пан Чернов.

Попри це, він наполягає, що запит людей на нові обличчя не змінився. Щоб змінити погляди електорату з романтичних (з великими очікуваннями) на прагматичні, потрібен час. Округ великий за розмірами, неоднорідний у симпатіях, є навіть полярні настрої великих компактно проживаючих груп населення в різних містах і селах. Різні пріоритети крім державних і щодо місцевих викликів (проблеми підприємств машинобудування, земельні відносини і подальший розвиток аграрного сектору, майбутнє нафтогазового комплексу), резюмував голова Харківської облради.

З часу, коли переміг Кучер, який нині сидить у кріслі голови Харківської ОДА, минуло вісім місяців. Також змінився рейтинг партії «Слуга народу», на який тепер суттєво впливають результати роботи центральної влади в особі керівника уряду і президента. Нині банальний трюк фотографування з Володимиром Зеленським не гарантує стовідсоткового потрапляння до Верховної Ради. Як каже політтехнолог Ярослав Макітра, є певні тенденції, які вказують на те, що виборці можуть підійти до вибору, виходячи з логіки «що нам, нашому округу, дасть конкретний нардеп», а не «в яку фракцію він увійде в парламенті та як працюватиме з владою».

Віталій Тараненко, для «Главкома»