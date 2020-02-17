Довибори до Ради: харківську мажоритарку «штурмуватимуть» 40 кандидатів



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На 15 березня заплановано довибори до парламенту в одномандатному виборчому окрузі №179 (Харків)

Сьогодні Центральна виборча комісія завершила реєстрацію кандидатів у народні депутати в окрузі №179 на проміжних парламентських виборах.

Про це повідомляє «Главком».

Загалом, на довиборах братимуть участь 40 претендентів. Серед нових зареєстрованих кандидатів у нардепи колишня голова Харківської ОДА Юлія Світлична (2016-2019 роки), яка йде самовисуванкою; нардеп VIII скликання Вікторія Пташник від партії «Європейська солідарність»; самовисуванці Дмитро Авакін, Тетяна Лазуренко, Олексій Пристай, Михайло Соколов та інші.

«Останнім часом у ЗМІ прозвучали звинувачення на адресу Центральної виборчої комісії щодо реєстрації «клона» Юлії Світличної Яни Світличної. ЦВК дуже негативно ставиться до застосування будь-яких технологій на виборах. Свого часу навіть подавали пропозиції до Виборчого кодексу. У цьому ж випадку мова йде однофамільця, якого ми перевіряли всіх кандидатів, зокрема, вона не змінювала ані прізвища, ані імені напередодні виборів», - заявив голова ЦВК Олег Діденко.

Як повідомляв «Главком», 14 лютого ЦВК зареєструвала кандидатом у нардепи адвоката з Харкова Яну Світличну, яку Комітет виборців України назвав «клоном» ексгубернаторки Світличної.

Нагадаємо, що 15 березня заплановано довибори до парламенту в одномандатному виборчому окрузі №179 (Харків). На позачергових виборах 21 липня 2019 року в цьому окрузі переміг висуванець партії «Слуга народу» Олексій Кучер, отримавши 50,61% підтримки. До цього він був адвокатом Володимира Литвина, фігуранта у так званій справі «рюкзаків Авакова».

6 листопада президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Харківщину представив нового голову Харківської облдержадміністрації нардепа Олексія Кучера.

3 грудня Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата Олексія Кучера, обраного в одномандатному виборчому окрузі №179 за особистою заявою.