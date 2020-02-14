Довибори до парламенту: ЦВК зареєструвала кандидатом у нардепи «клона» ексгубернаторки Світличної



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Станом на 14 лютого зареєстровано 19 кандидатів у народні депутати України

Сьогодні Центральна виборча комісія зареєструвала п’ятьох кандидатів у народні депутати в 179 окрузі (Харків) на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року.

Про це повідомляє «Главком».

Зокрема, кандидатами у нардепи стали Євгенія Агеєва (самовисуванець), Віктор Ільєнко (від партії «Україна понад усе»), Микола Музиченко (самовисуванець), Дмитро Огурцов (партія «Життя»), Яна Світлична (самовисуванець).

Загалом, на 14 лютого зареєстровано 19 кандидатів у народні депутати.

Крім цього, голова Комітету виборців України Олексій Кошень 13 лютого написав у «Фейсбуці», що на проміжних виборах народного депутата у 179 окрузі відроджується технологія «клонів».

«Після оголошення про участь у виборах ексголови Харківської ОДА Юлії Світличної відразу ж з’явилася інша кандидатка, яка має однакове із нею прізвище та співзвучне ім’я. На сайті НАЗК вже опубліковано декларацію кандидата-«клона» Яни Світличної… Комітет виборців України звертає увагу Центральної виборчої комісії на недопустимість практики нечесної боротьби на виборах, можливих спроб маніпуляцій з метою впливу на результати голосування та необхідність забезпечення демократичного і прозорого виборчого процесу. Нас непокоїть, що напередодні місцевих виборів 179-й округ можуть перетворити на черговий майданчик для відпрацювання політичних технологій на зразок 205-го чернігівського округу чи виборів міського голови Мукачева 2004-му», - наголосив він.

Додамо, що ексгубернаторка Юлія Світлична 12 лютого о 9:01 оприлюднила на сайті НАЗК е-декларацію кандидата у нардепи. Цього ж дня о 21:37 електронну декларацію подала Яна Світлична, мешканка Харкова, якій належить «Адвокатське бюро Світличної Яни Олексіївни».

Як повідомляв Главком, 12 лютого ЦВК зареєструвала чотирьох кандидатів: Ірину Бондар (політична партія «Нові рубежі»); Валентину Захарову («Блок опозиційних сил»), Ольгу Коваленко («Жінки за майбутнє») та Ігоря Найду («Українці разом»).

Ще раніше були зареєстровані:

Вікторія Алєксєйчук, член політичної партії «Слуга народу», проживає в місті Харкові, суб’єкт висування — політична партія «Слуга народу»;

Олександр Діденко, член політичної партії ОПЗЖ, проживає в місті Лозова Харківської області, самовисуванець;

Тетяна Єгорова-Луценко, безпартійна, проживає в місті Харкові, самовисуванець;

Каміль Кирпичев, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, суб’єкт висування — політична партія «Власна сила»;

Кирил Оксень, безпартійний, проживає в місті Харкові, самовисуванець;

Ігор Федоренко, член політичної партії «Нове життя», проживає у місті Києві, суб’єкт висування — політична партія «Нове життя»;

Сергій Кошулька, пенсіонер, висунутий партією «Нова програма Вадима Чорного»;

Галина Хархаліс, безробітна, висунула «Всеукраїнська козацька партія»;

Денис Шейбут, старший викладач Міжрегіональнох академії управління персоналом від партії «Народна сила»:

Ігор Швайка, директор ТОВ «Медіа-Центр «Голос Свободи» (від ВО «Свобода»).

Нагадаємо, що 15 березня заплановано довибори до парламенту в одномандатному виборчому окрузі №179 (Харків). На позачергових виборах 21 липня 2019 року в цьому окрузі переміг висуванець партії «Слуга народу» Олексій Кучер, отримавши 50,61% підтримки. До цього він був адвокатом Володимира Литвина, фігуранта у так званій справі «рюкзаків Авакова».

6 листопада президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Харківщину представив нового голову Харківської облдержадміністрації нардепа Олексія Кучера.

3 грудня Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата Олексія Кучера, обраного в одномандатному виборчому окрузі №179 за особистою заявою.