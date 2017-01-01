Нацполиция сняла «звездный ролик» для украинских водителей

С начала года на дорогах Украины погибли более трех тысяч человек

Украинские звезды снялись в ролике для Нацполиции и призвали водителей быть осторожнее на дорогах. Видео опубликовано на официальной странице социального проекта Национальной полиции Украины «Управляй!» в соцсети Facebook. В ролике снялась Ольга Сумская, Александр Педан, Александр Пономарев и Тимур Мирошниченко. Также в видео



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С начала года на дорогах Украины погибли более трех тысяч человек

Украинские звезды снялись в ролике для Нацполиции и призвали водителей быть осторожнее на дорогах.

Видео опубликовано на официальной странице социального проекта Национальной полиции Украины «Управляй!» в соцсети Facebook.

В ролике снялась Ольга Сумская, Александр Педан, Александр Пономарев и Тимур Мирошниченко.

Также в видео появляется Роксолана, Богдан Хмельницкий, князь Владимир, Николай Гоголь, Тарас Шевченко и другие легендарные украинские фигуры.

В ролике Нацполиция рассказывает об ужасной статистике ДТП в Украине, ведь 2017 год уже стал рекордсменом по количеству аварий и смертей на дороге. С начала года произошло свыше 100 тысяч ДТП, в которых погибли более трех тысяч человек.

«Сейчас ситуация на дорогах стала критической, но мы считаем, что можем ее преодолеть, объединив наши усилия. У нас слишком величественная история, чтобы нарушать простые правила», - говорится в комментарии к видео.

Напомним, семьи Берченко и Евтеевых вернули деньги матери Елены Зайцевой - водителя «Лексуса», которая 18 октября совершила масштабное ДТП в Харькове, где погибли шесть и пострадали пять человек.

Джерело: Еспресо ТВ