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    Нацполиция сняла «звездный ролик» для украинских водителей

    С начала года на дорогах Украины погибли более трех тысяч человек
    Украинские звезды снялись в ролике для Нацполиции и призвали водителей быть осторожнее на дорогах. Видео опубликовано на официальной странице социального проекта Национальной полиции Украины «Управляй!» в соцсети Facebook. В ролике снялась Ольга Сумская, Александр Педан, Александр Пономарев и Тимур Мирошниченко. Также в видео
    • Вчора, 16:11
    • Розсилка

    С начала года на дорогах Украины погибли более трех тысяч человек

    Украинские звезды снялись в ролике для Нацполиции и призвали водителей быть осторожнее на дорогах.

    Видео опубликовано на официальной странице социального проекта Национальной полиции Украины «Управляй!» в соцсети Facebook.

    В ролике снялась Ольга Сумская, Александр Педан, Александр Пономарев и Тимур Мирошниченко.

    Также в видео появляется Роксолана, Богдан Хмельницкий, князь Владимир, Николай Гоголь, Тарас Шевченко и другие легендарные украинские фигуры.

    В ролике Нацполиция рассказывает об ужасной статистике ДТП в Украине, ведь 2017 год уже стал рекордсменом по количеству аварий и смертей на дороге. С начала года произошло свыше 100 тысяч ДТП, в которых погибли более трех тысяч человек.

    «Сейчас ситуация на дорогах стала критической, но мы считаем, что можем ее преодолеть, объединив наши усилия. У нас слишком величественная история, чтобы нарушать простые правила», - говорится в комментарии к видео.

    Напомним, семьи Берченко и Евтеевых вернули деньги матери Елены Зайцевой - водителя «Лексуса», которая 18 октября совершила масштабное ДТП в Харькове, где погибли шесть и пострадали пять человек.

    Джерело: Еспресо ТВ

    ДТП Богдан Тарас Шевченко
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