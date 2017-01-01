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    Семьи жертв ДТП вернули деньги матери Зайцевой

    Родственники погибших перечислили обратно 150 тысяч гривен
    Семьи Берченко и Евтеевых вернули деньги матери Елены Зайцевой - водителя «Лексуса», которая совершила ДТП в Харькове, где погибли шесть и пострадали пять человек. Об этом ТСН сообщила адвокат этих семей Екатерина Калюжная. После ДТП эти семьи сразу заявили, что никаких денег от стороны Зайцевой не возьмут. И когда они получили на
    • Вчора, 16:43
    • Розсилка
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    Место аварии
    Фото: МВД

    Родственники погибших перечислили обратно 150 тысяч гривен

    Семьи Берченко и Евтеевых вернули деньги матери Елены Зайцевой - водителя «Лексуса», которая совершила ДТП в Харькове, где погибли шесть и пострадали пять человек.

    Об этом ТСН сообщила адвокат этих семей Екатерина Калюжная.

    После ДТП эти семьи сразу заявили, что никаких денег от стороны Зайцевой не возьмут. И когда они получили на свои счета деньги, обратились в банк с просьбой отправить переводы обратно отправителю.

    «Семьи опасаются, что эти деньги могут быть использованы позднее в суде, как доказательства добровольного возмещения ущерба для смягчения наказания водителю», - отметила адвокат.

    В банке возврат средств оформить не смогли, поэтому мать сестер Берченко накануне лично приходила к матери Зайцевой.

    В результате сторона Зайцевой предоставила реквизиты для возврата средств. Семья Берченко вернула на имя Татьяны Ивановой (матери Зайцевой) 100 тысяч гривен, Евтеевы - 50.

    Напомним, неделю назад пострадавшую в ДТП в Харькове Оксану Евтееву, которая потеряла в этой аварии мужа и младшую сестру, выписали из больницы скорой помощи – по словам мэра Харькова, в постоянном наблюдении врачей Оксана больше не нуждалась.

    Теперь девушка находится в другом медучреждении, ей сняли гипс и проводят реабилитационные мероприятия. Оксана пока не может самостоятельно двигаться.

    ДТП адвокат
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