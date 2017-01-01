Семьи жертв ДТП вернули деньги матери Зайцевой

Родственники погибших перечислили обратно 150 тысяч гривен

Семьи Берченко и Евтеевых вернули деньги матери Елены Зайцевой - водителя «Лексуса», которая совершила ДТП в Харькове, где погибли шесть и пострадали пять человек. Об этом ТСН сообщила адвокат этих семей Екатерина Калюжная. После ДТП эти семьи сразу заявили, что никаких денег от стороны Зайцевой не возьмут. И когда они получили на



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Место аварии Фото: МВД

Родственники погибших перечислили обратно 150 тысяч гривен

Семьи Берченко и Евтеевых вернули деньги матери Елены Зайцевой - водителя «Лексуса», которая совершила ДТП в Харькове, где погибли шесть и пострадали пять человек.

Об этом ТСН сообщила адвокат этих семей Екатерина Калюжная.

После ДТП эти семьи сразу заявили, что никаких денег от стороны Зайцевой не возьмут. И когда они получили на свои счета деньги, обратились в банк с просьбой отправить переводы обратно отправителю.

«Семьи опасаются, что эти деньги могут быть использованы позднее в суде, как доказательства добровольного возмещения ущерба для смягчения наказания водителю», - отметила адвокат.

В банке возврат средств оформить не смогли, поэтому мать сестер Берченко накануне лично приходила к матери Зайцевой.

В результате сторона Зайцевой предоставила реквизиты для возврата средств. Семья Берченко вернула на имя Татьяны Ивановой (матери Зайцевой) 100 тысяч гривен, Евтеевы - 50.

Напомним, неделю назад пострадавшую в ДТП в Харькове Оксану Евтееву, которая потеряла в этой аварии мужа и младшую сестру, выписали из больницы скорой помощи – по словам мэра Харькова, в постоянном наблюдении врачей Оксана больше не нуждалась.

Теперь девушка находится в другом медучреждении, ей сняли гипс и проводят реабилитационные мероприятия. Оксана пока не может самостоятельно двигаться.