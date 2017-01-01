Пострадавшую в харьковском ДТП Оксану Евтееву заново научат ходить

Пациентке сняли гипс и проводят реабилитационные мероприятия

Пострадавшая в ДТП в Харькове Оксана Евтеева, которая получила самые тяжелые травмы, после выписки из больницы скорой помощи теперь находится в другом медучреждении. Как сообщает ТСН, в этой больнице Евтеева сможет пройти более качественную реабилитацию. Неделя пребывания девушки здесь обходится в 15 тысяч гривен. Как известно, у Оксаны



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Оксана Евтеева с мужем

Пациентке сняли гипс и проводят реабилитационные мероприятия

Пострадавшая в ДТП в Харькове Оксана Евтеева, которая получила самые тяжелые травмы, после выписки из больницы скорой помощи теперь находится в другом медучреждении.

Как сообщает ТСН, в этой больнице Евтеева сможет пройти более качественную реабилитацию. Неделя пребывания девушки здесь обходится в 15 тысяч гривен.

Как известно, у Оксаны тяжелая черепно-мозговая травма, переломы ног и костей таза. Девушка лежит и когда сможет самостоятельно двигаться - неизвестно.

Пациентке сняли гипс и проводят реабилитационные мероприятия, чтобы она стала на ноги. Врачи говорят, на восстановление может уйти до двух лет.

Напомним, неделю назад пострадавшую в ДТП в Харькове Оксану Евтееву, которая потеряла в этой аварии мужа и младшую сестру, выписали из больницы скорой помощи – по словам мэра Харькова, в постоянном наблюдении врачей Оксана больше не нуждалась.