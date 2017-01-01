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    Пострадавшую в харьковском ДТП Оксану Евтееву заново научат ходить

    Пациентке сняли гипс и проводят реабилитационные мероприятия
    Пострадавшая в ДТП в Харькове Оксана Евтеева, которая получила самые тяжелые травмы, после выписки из больницы скорой помощи теперь находится в другом медучреждении. Как сообщает ТСН, в этой больнице Евтеева сможет пройти более качественную реабилитацию. Неделя пребывания девушки здесь обходится в 15 тысяч гривен. Как известно, у Оксаны
    • Вчора, 16:09
    • Розсилка
    <span>Оксана Евтеева с мужем&nbsp;</span>
    Оксана Евтеева с мужем 

    Пациентке сняли гипс и проводят реабилитационные мероприятия

    Пострадавшая в ДТП в Харькове Оксана Евтеева, которая получила самые тяжелые травмы, после выписки из больницы скорой помощи теперь находится в другом медучреждении.

    Как сообщает ТСН, в этой больнице Евтеева сможет пройти более качественную реабилитацию. Неделя пребывания девушки здесь обходится в 15 тысяч гривен.

    Как известно, у Оксаны тяжелая черепно-мозговая травма, переломы ног и костей таза. Девушка лежит и когда сможет самостоятельно двигаться - неизвестно.

    Пациентке сняли гипс и проводят реабилитационные мероприятия, чтобы она стала на ноги. Врачи говорят, на восстановление может уйти до двух лет.

    Напомним, неделю назад пострадавшую в ДТП в Харькове Оксану Евтееву, которая потеряла в этой аварии мужа и младшую сестру, выписали из больницы скорой помощи – по словам мэра Харькова, в постоянном наблюдении врачей Оксана больше не нуждалась.

    ДТП
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