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    Украинский бренд представил эффектные фото своей дебютной коллекции

    В эпоху минимализма дизайнер Елена Березкина решила создавать роскошные вещи
    Украинский бренд Berezkina представил дебютную коллекцию, которая называется Desirable («Желаемое»). Коллекция стала воплощением женского желания чувствовать себя в центре внимания, а также купаться в соблазне. Главной героиней съемки стала украинская модель Татьяна Рубан, а художником этой фотоистории выступил известный стилист
    • Вчора, 23:58
    • Розсилка
    Berezkina весна-лето 2018
    Berezkina весна-лето 2018

    В эпоху минимализма дизайнер Елена Березкина решила создавать роскошные вещи

    Украинский бренд Berezkina представил дебютную коллекцию, которая называется Desirable («Желаемое»). Коллекция стала воплощением женского желания чувствовать себя в центре внимания, а также купаться в соблазне.

    Главной героиней съемки стала украинская модель Татьяна Рубан, а художником этой фотоистории выступил известный стилист Женя Примаченко.

    Слоган этой весны от Berezkina — удивляй, эпатируй, вдохновляй. Бренд раскрывает красоту каждой женщины — свободной, уверенной и сильной.

    Бренд создает роскошные образы. Расшитые пайетками платья, блузы, украшенные перьями, аристократичные брючные костюмы, наряды в пол с крупным цветочным принтом и джинсы с вышивкой - в этих вещах сложно не привлечь к себе внимание. 

    Особенного флера образам добавили аксессуары - широкие ремни, крупные украшения и тюрбаны, подчеркивающие ориентальный характер коллекции. Цветовая палитра — электрические оттенки фуксии и синего цвета, а также красный, лавандовый, пудровый, розовый тона.

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    Украинский бренд представил эффектные фото своей дебютной коллекции
    Украинский бренд представил эффектные фото своей дебютной коллекции
    Украинский бренд представил эффектные фото своей дебютной коллекции
    Украинский бренд представил эффектные фото своей дебютной коллекции
    Украинский бренд представил эффектные фото своей дебютной коллекции
    Украинский бренд представил эффектные фото своей дебютной коллекции
    Украинский бренд представил эффектные фото своей дебютной коллекции
    Украинский бренд представил эффектные фото своей дебютной коллекции
    Украинский бренд представил эффектные фото своей дебютной коллекции
    Украинский бренд представил эффектные фото своей дебютной коллекции
    Украинский бренд представил эффектные фото своей дебютной коллекции

    Дебютная коллекция бренда Berezkina создана, чтобы раскрыть внутреннюю и внешнюю красоту женщины. Разнообразие фасонов, натуральные материалы и широкая палитра сочных красок – благодаря изделиям из новой коллекции, каждая дама сможет подчеркнуть свою женственность.

    Джерело: vogue.ua

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