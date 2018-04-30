Украинский бренд представил эффектные фото своей дебютной коллекции

В эпоху минимализма дизайнер Елена Березкина решила создавать роскошные вещи

Украинский бренд Berezkina представил дебютную коллекцию, которая называется Desirable («Желаемое»). Коллекция стала воплощением женского желания чувствовать себя в центре внимания, а также купаться в соблазне. Главной героиней съемки стала украинская модель Татьяна Рубан, а художником этой фотоистории выступил известный стилист



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Berezkina весна-лето 2018

В эпоху минимализма дизайнер Елена Березкина решила создавать роскошные вещи

Украинский бренд Berezkina представил дебютную коллекцию, которая называется Desirable («Желаемое»). Коллекция стала воплощением женского желания чувствовать себя в центре внимания, а также купаться в соблазне.

Главной героиней съемки стала украинская модель Татьяна Рубан, а художником этой фотоистории выступил известный стилист Женя Примаченко.

Слоган этой весны от Berezkina — удивляй, эпатируй, вдохновляй. Бренд раскрывает красоту каждой женщины — свободной, уверенной и сильной.

Бренд создает роскошные образы. Расшитые пайетками платья, блузы, украшенные перьями, аристократичные брючные костюмы, наряды в пол с крупным цветочным принтом и джинсы с вышивкой - в этих вещах сложно не привлечь к себе внимание.

Особенного флера образам добавили аксессуары - широкие ремни, крупные украшения и тюрбаны, подчеркивающие ориентальный характер коллекции. Цветовая палитра — электрические оттенки фуксии и синего цвета, а также красный, лавандовый, пудровый, розовый тона.

Дебютная коллекция бренда Berezkina создана, чтобы раскрыть внутреннюю и внешнюю красоту женщины. Разнообразие фасонов, натуральные материалы и широкая палитра сочных красок – благодаря изделиям из новой коллекции, каждая дама сможет подчеркнуть свою женственность.

Джерело: vogue.ua