Американська співачка Майлі Сайрус вийшла заміж за рок-барабанщика Макса Морандо. Пара зіграла камерне весілля у Палм-Спрінгс у Каліфорнії в суботу, 22 листопада. Про це повідомляє «Главком» з посиланням Associated Press.

33-річна Сайрус опублікувала фотографії з весілля, на яких пара обіймається та цілується на тлі пальм і білих троянд. На одному зі знімків поруч із молодятами лежить їхній собака.

фото: Майлі Сайрус/Instagram

Для церемонії співачка обрала шовкову сукню з довгими рукавами від Saint Laurent, створену дизайнером Ентоні Ваккарелло, та білі шовкові туфлі на низьких підборах. Її волосся було зібране у високу зачіску, прикрашену квітами. Морандо також одягнув смокінг французького бренду Saint Laurent.

фото: Майлі Сайрус/Instagram

фото: Майлі Сайрус/Instagram

Сайрус і Морандо разом із 2021 року. Вони познайомилися після того, як спільні знайомі організували їм побачення наосліп. Про це співачка розповідала в інтерв'ю Vogue у 2023 році.

Наприкінці 2025 року барабанщик зробив артистці пропозицію під час їхньої поїздки до Японії. Про заручини Морандо розповів в інтерв'ю журналу Wonderland.

Раніше «Главком» повідомляв, що кліп на пісню Майлі Сайрус та британського музиканта Марка Ронсона Nothing Breaks Like a Heart знімали в Києві. У листопаді 2018 року британський музикант Марк Ронсон та американська співачка випустили спільну композицію Nothing Breaks Like a Heart. Кліп на цю пісню знімали в Києві, зокрема на Дарницькому мосту через Дніпро. Для зйомок шляхопровід перекривали протягом двох вихідних днів. У музичному відео Сайрус їде автомобілем під час поліцейської погоні вулицями міста та мостом, а також з'являється в інших локаціях. Київські пейзажі за допомогою комп'ютерної графіки перетворили на американські урбаністичні краєвиди. У жовтні 2024 року повідомляв, що композиція перетнула позначку в мільярд прослуховувань на Spotify.