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19-річна дочка Міли Йовович вразила схожістю із зірковою мамою (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Міла Йовович має дочку дочку Евер Андерсон
фото: Іnstagram.com/millajovovich

Міла Йовович опублікувала нове фото своєї 19-річної дочки

Голлівудська акторка українського походження Міла Йовович показала, як подорослішала її старша донька Евер Андерсон. З нагоди 19-го дня народження дівчини актриса присвятила їй зворушливе привітання. Про це пише «Главком» із посиланням на допис зірки в Instagram.

На світлині, яку опублікувала Міла Йовович, можна побачити схожість Евер Андерсон із нею. Мати та дочка мають майже ідентичні риси обличчя: колір очей, пухкі губи, брови тощо. Акторка назвала дочку своєю маленькою королевою та зізналася, що захоплюється її життєвим шляхом, прагненням до саморозвитку. Зірка також наголосила, що пишається донькою, яка щодня навчається, зростає та стає самостійною, здібною й натхненною особистістю.

Міла Йовович показала, як подорослішала її старша донька Евер Андерсон
Міла Йовович показала, як подорослішала її старша донька Евер Андерсон
фото: Іnstagram.com/millajovovich

Окремо зірка відзначила не лише красу доньки, а й її прагнення бути незалежною. «Твою красу, звісно, неможливо не помітити, але твоє прагнення стати яскравою, незалежною, пристрасною, культурною та дисциплінованою особистістю – це дар, який не має собі рівних. Ти, насправді, стала подарунком у всіх сенсах», – зізналася зірка.

Акторка розповіла про особливий зв'язок із донькою. «Як мама, ти подарувала мені любов, якої я навіть не могла уявити до твоєї появи. Як подруга, ти була вірною й турботливою, навіть коли знаю, що тобі самій було непросто. А як ще одна душа, з якою я розділяю цей життєвий шлях, ти була для мене і ученицею, і вчителькою», – написала акторка.

Міла Йовович голлівудська акторка та модель українського походження, народилася 17 грудня 1975 року в Києві. Здобула світову популярність завдяки ролям у фільмах «П'ятий елемент», «Обитель зла», «Жанна д'Арк» та «Повернення до Блакитної лагуни». Акторка перебуває у шлюбі з британським режисером Полом Вільямом Скоттом Андерсоном. Пара виховує трьох доньок – Евер Габо, Дешіел Едан та Ошін Ларк Елліот.

Нагадаємо, Мілла Йовович неодноразово висловлювала підтримку Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії. У жовтні  2022 року акторка відреагувала на один із масованих обстрілів України. У червні того ж року Йовович записала відеозвернення до українців, у якому висловила любов і підтримку та подякувала захисникам за боротьбу за свободу.

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Теги: акторка діти дочка день народження

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