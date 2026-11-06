Тоня Матвієнко: «Я захоплююся тобою і рівняюся на тебе»

Сьогодні, 6 листопада, старша дочка заслуженої артистки України Тоні Матвієнко, Уляна Матвієнко, святкує 28-річчя. Зіркова мама привітала дівчину з днем народження зворушливим дописом та поділилася сімейними світлинами з дочкою. Про це пише «Главком» із посиланням на допис співачки.

Тоня Матвієнко розпочала своє привітання з подяки старшій дочці. Зірка зазначила, що Уля Матвієнко стала її «першим щастям». «Сьогодні 28 років моєму першому щастю, моїй дівчинці Ulya Na, яка вперше зробила мене мамою», – поділилася артистка.

Тоня Матвієнко привітала з 28-річчям старшу дочку фото: Тоня Матвієнко/Facebook

Співачка висловила свою гордість та захоплення дочкою. Мати зізналася, що вона є для неї прикладом. Тоня Матвієнко також опублікувала низку фото дорослої дочки та звернулася до неї із привітаннями. На кадрах також можна побачити молодшу 10-річну дочку співачки Ніну.

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Тоня Матвієнко зворушила рідкісними кадрами зі старшою донькою фото: Тоня Матвієнко/Facebook

«Я не просто пишаюся тобою – я захоплююся тобою, рівняюся на тебе і безмежно щаслива бути твоєю мамою. Я так хочу, щоб у тебе все виходило, щоб усі твої мрії здійснювалися. І я навіть не сумніваюся, що так і буде, бо ти неймовірна. Люблю тебе більше, ніж здатні сказати будь-які слова. Будь щаслива, моя Уля. Завжди!» – зазначила мати.

Тоня Матвієнко має старшу дочку Уляну Матвієнко, яку народила у 17 років у першому шлюбі. Нині артистка перебуває у шлюбі з музикантом Арсеном Мірзояном. Подружжя має спільну дочку Ніну, яку назвали на честь її бабусі, легендарної співачки Ніни Матвієнко.

Як писав «Главком», старша дочка Тоні Матвієнко Уляна Матвієнко переїхала до Німеччини, де отримала статус біженки. Дівчина нині мешкає у Берліні та вже працює у новій країні, однак іноді приїжджає до України. За словами Тоні Матвієнко, причиною переїзду її доньки до Німеччини стала війна.