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    Дизайнер создал впечатляющие украшения из овощей и фруктов

    Талантливая жительница Нигерии вооружилась фруктами и овощами, чтобы выпустить серию дизайнерских аксессуаров
    Молодая девушка из Нигерии, блогер и дизайнер украшений по имени Памела завоевывает толпы поклонников в Instagram своими необычным видением обычных вещей. Памела создает украшения, используя только свою фантазию и всевозможные фрукты и овощи. Девушка убеждена, что простор для творчества неограничен. Чтобы доказать это, Памела начала любопытный
    • Сьогодні, 12:22
    • Розсилка
    <span>@pamazonwarrior</span>
    @pamazonwarrior

    Талантливая жительница Нигерии вооружилась фруктами и овощами, чтобы выпустить серию дизайнерских аксессуаров

    Молодая девушка из Нигерии, блогер и дизайнер украшений по имени Памела завоевывает толпы поклонников в Instagram своими необычным видением обычных вещей. Памела создает украшения, используя только свою фантазию и всевозможные фрукты и овощи.

    Девушка убеждена, что простор для творчества неограничен. Чтобы доказать это, Памела начала любопытный проект в своем Instagram, который получил название Raw. В этой серии фотографий она публикует свои самодельные украшения, которые созданы из ягод ежевики, кожуры баклажана, моркови, болгарского перца и даже маленьких помидоров.

    Девушка выбрала именно эту отрасль для демонстрации смелости и широты взглядов в творчестве, поскольку сама является креативным директором бренда ювелирных украшений.

    Памела говорит, что хочет своим примером показать молодым и талантливым художникам, дизайнерам, хореографам, певцам и музыкантам, что в творчестве прекрасно сочетаются самые неожиданные вещи.

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    Дизайнер создал впечатляющие украшения из овощей и фруктов
    Дизайнер создал впечатляющие украшения из овощей и фруктов
    Дизайнер создал впечатляющие украшения из овощей и фруктов
    Дизайнер создал впечатляющие украшения из овощей и фруктов
    Дизайнер создал впечатляющие украшения из овощей и фруктов
    Дизайнер создал впечатляющие украшения из овощей и фруктов
    Дизайнер создал впечатляющие украшения из овощей и фруктов
    Дизайнер создал впечатляющие украшения из овощей и фруктов
    Дизайнер создал впечатляющие украшения из овощей и фруктов
    Дизайнер создал впечатляющие украшения из овощей и фруктов
    Дизайнер создал впечатляющие украшения из овощей и фруктов
    Дизайнер создал впечатляющие украшения из овощей и фруктов

    К тому же у Памелы есть собственный канал на Youtube, в котором девушка регулярно публикует видео с наглядной демонстрацией и рассказом, как можно изготовить стильные украшения из обыденных предметов.

    Джерело: joinfo.ua

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