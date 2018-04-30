Дизайнер создал впечатляющие украшения из овощей и фруктов

Талантливая жительница Нигерии вооружилась фруктами и овощами, чтобы выпустить серию дизайнерских аксессуаров

Молодая девушка из Нигерии, блогер и дизайнер украшений по имени Памела завоевывает толпы поклонников в Instagram своими необычным видением обычных вещей. Памела создает украшения, используя только свою фантазию и всевозможные фрукты и овощи. Девушка убеждена, что простор для творчества неограничен. Чтобы доказать это, Памела начала любопытный



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@pamazonwarrior

Талантливая жительница Нигерии вооружилась фруктами и овощами, чтобы выпустить серию дизайнерских аксессуаров

Молодая девушка из Нигерии, блогер и дизайнер украшений по имени Памела завоевывает толпы поклонников в Instagram своими необычным видением обычных вещей. Памела создает украшения, используя только свою фантазию и всевозможные фрукты и овощи.

Девушка убеждена, что простор для творчества неограничен. Чтобы доказать это, Памела начала любопытный проект в своем Instagram, который получил название Raw. В этой серии фотографий она публикует свои самодельные украшения, которые созданы из ягод ежевики, кожуры баклажана, моркови, болгарского перца и даже маленьких помидоров.

Девушка выбрала именно эту отрасль для демонстрации смелости и широты взглядов в творчестве, поскольку сама является креативным директором бренда ювелирных украшений.

Памела говорит, что хочет своим примером показать молодым и талантливым художникам, дизайнерам, хореографам, певцам и музыкантам, что в творчестве прекрасно сочетаются самые неожиданные вещи.

К тому же у Памелы есть собственный канал на Youtube, в котором девушка регулярно публикует видео с наглядной демонстрацией и рассказом, как можно изготовить стильные украшения из обыденных предметов.

Джерело: joinfo.ua