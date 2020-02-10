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    Фронтмен Muse вскоре станет отцом

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    Фронтмен Muse вскоре станет отцом

    30-летняя жена музыканта объявила о беременности в своем Instagram

    Фронтмен британской рок-группы Muse Мэттью Беллами, который летом женился на модели Элль Эванс, вскоре снова станет отцом.

    Так, в фотоблоге модель разместила совместную фотографию с певцом, на которой изображена в бежевом платье, которое подчеркивает внушительный беременный животик.

    «Наша маленькая семья растет», – подписала снимок Элль и добавила смайлики в виде сердечек и зодиакальный знак Близнецов.

    Также избранница Беллами отметила, что этот секрет пара держала в тайне с сентября 2019 года. В комментариях фанаты модели оставили ряд комплиментов и поздравлений.

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    instagram.com/elloelle

    «Обожаю эту семью! Элль, Метт, примите искренние поздравления», «Поздравляю красивых супругов», «Рада за вас! Не могу дождаться встречи с малышом», «Вау! Какая красивая мамочка», – писали юзеры.

    Совместный малыш станет первым для Элль и вторым для солиста Muse. Артист воспитывает сына от отношений с Кейт Хадсон.

    фотография артист семья Instagram
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