Фронтмен Muse вскоре станет отцом



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30-летняя жена музыканта объявила о беременности в своем Instagram

Фронтмен британской рок-группы Muse Мэттью Беллами, который летом женился на модели Элль Эванс, вскоре снова станет отцом.

Так, в фотоблоге модель разместила совместную фотографию с певцом, на которой изображена в бежевом платье, которое подчеркивает внушительный беременный животик.

«Наша маленькая семья растет», – подписала снимок Элль и добавила смайлики в виде сердечек и зодиакальный знак Близнецов.

Также избранница Беллами отметила, что этот секрет пара держала в тайне с сентября 2019 года. В комментариях фанаты модели оставили ряд комплиментов и поздравлений.

instagram.com/elloelle

«Обожаю эту семью! Элль, Метт, примите искренние поздравления», «Поздравляю красивых супругов», «Рада за вас! Не могу дождаться встречи с малышом», «Вау! Какая красивая мамочка», – писали юзеры.

Совместный малыш станет первым для Элль и вторым для солиста Muse. Артист воспитывает сына от отношений с Кейт Хадсон.