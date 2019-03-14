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    Кира Найтли в ярком шифоновом платье на премьере в Нью-Йорке: фото

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    Кира Найтли - Кира Найтли в ярком шифоновом платье на премьере в Нью-Йорке: фото
    Кира Найтли

    Голливудская звезда восхитила поклонников стильным нарядом

    33-летняя Кира Найтли стала гостьей нескольких телешоу, где рассказала о работе над картиной, ну а вчера вечером первые зрители уже смогли сами оценить новую ленту - в Нью-Йорке прошел премьерный показ.

    Найтли появилась на мероприятии в шифоновом лимонно-салатовом платье от Valentino, который дополняли изящные украшения от Chanel - над образом знаменитости работала стилист Лейт Кларк.

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    Кира Найтли в ярком шифоновом платье на премьере в Нью-Йорке: фото
    Кира Найтли в ярком шифоновом платье на премьере в Нью-Йорке: фото
    Кира Найтли в ярком шифоновом платье на премьере в Нью-Йорке: фото
    Кира Найтли в ярком шифоновом платье на премьере в Нью-Йорке: фото
    Кира Найтли в ярком шифоновом платье на премьере в Нью-Йорке: фото

    Под стать ярком наряду Киры был и макияж, за который отвечала визажист Роми Солеймани (она же, кстати, создала и образ Кары Делевинь для вчерашней вечеринки в Нью-Йорке). На веках актрисы растушевали коричневые тени с золотым подтоном, а на губы нанесли ярко-розовую помаду.

    На премьере компанию Найтли снова составил режиссер картины Джеймс Кент. Действие фильма происходит в 1946 году в послевоенном Гамбурге и строится вокруг истории Рэйчел Морган (ее и сыграла Кира), ее мужа британского полковника Льюиса и немецкого архитектора, в доме которого они живут (эта роль досталась Александру Скарсгарду).

     

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