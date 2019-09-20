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    Княгиня Монако вышла на публику в юбке от украинского дизайнера

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    Княгиня Монако Шарлин - Княгиня Монако вышла на публику в юбке от украинского дизайнера
    Княгиня Монако Шарлин

    Супруга Альбера II порадовала стильным выходом в свет

    На днях княгиня Монако Шарлин посетила конкурс Elegance et Automobile Monte-Carlo, на котором засветила стильный образ на каждый день. Для выхода жена Альбера II подобрала несколько и от украинского бренда, а именно трендовую полосатую юбку макси от Valery Kovalska. Об этом дизайнер написала на своей странице в Instagram.

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    Княгиня Монако вышла на публику в юбке от украинского дизайнера
    Княгиня Монако вышла на публику в юбке от украинского дизайнера
    Княгиня Монако вышла на публику в юбке от украинского дизайнера
    Княгиня Монако вышла на публику в юбке от украинского дизайнера
    Княгиня Монако вышла на публику в юбке от украинского дизайнера
    Княгиня Монако вышла на публику в юбке от украинского дизайнера
    Княгиня Монако вышла на публику в юбке от украинского дизайнера
    Княгиня Монако вышла на публику в юбке от украинского дизайнера
    Княгиня Монако вышла на публику в юбке от украинского дизайнера
    Княгиня Монако вышла на публику в юбке от украинского дизайнера
    Княгиня Монако вышла на публику в юбке от украинского дизайнера
    Княгиня Монако вышла на публику в юбке от украинского дизайнера
    Княгиня Монако вышла на публику в юбке от украинского дизайнера
    Княгиня Монако вышла на публику в юбке от украинского дизайнера
    Княгиня Монако вышла на публику в юбке от украинского дизайнера
    Княгиня Монако вышла на публику в юбке от украинского дизайнера
    Княгиня Монако вышла на публику в юбке от украинского дизайнера
    Княгиня Монако вышла на публику в юбке от украинского дизайнера
    Княгиня Монако вышла на публику в юбке от украинского дизайнера
    Княгиня Монако вышла на публику в юбке от украинского дизайнера
    Княгиня Монако вышла на публику в юбке от украинского дизайнера

    «Королевское одобрение. Принцесса Монако Шарлин надела нашу юбку макси», - отметила в подписи к фото дизайнер.

    Княгиня соединила ее с базовой рубашкой белого цвета. Дополнительным акцентом в образе стал кожаный ремень, который удачно подчеркнул талию Шарлин. Дополнили наряд коричневые туфли-лодочки и очки.

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