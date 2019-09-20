Княгиня Монако вышла на публику в юбке от украинского дизайнера



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Княгиня Монако Шарлин

Супруга Альбера II порадовала стильным выходом в свет

На днях княгиня Монако Шарлин посетила конкурс Elegance et Automobile Monte-Carlo, на котором засветила стильный образ на каждый день. Для выхода жена Альбера II подобрала несколько и от украинского бренда, а именно трендовую полосатую юбку макси от Valery Kovalska. Об этом дизайнер написала на своей странице в Instagram.

«Королевское одобрение. Принцесса Монако Шарлин надела нашу юбку макси», - отметила в подписи к фото дизайнер.

Княгиня соединила ее с базовой рубашкой белого цвета. Дополнительным акцентом в образе стал кожаный ремень, который удачно подчеркнул талию Шарлин. Дополнили наряд коричневые туфли-лодочки и очки.

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