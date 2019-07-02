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    Кто из политиков засветился на джазовом фестивале во Львове: фото

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    <p>Петр Порошенко на&nbsp;Leopolis Jazz Fest</p> <p>facebook.com/petroporoshenko</p> - Кто из политиков засветился на джазовом фестивале во Львове: фото

    Петр Порошенко на Leopolis Jazz Fest

    facebook.com/petroporoshenko

    Перед выборами украинские политики решили окунуться в мир джаза

    Во Львове традиционно состоялся джазовый фестиваль Leopolis Jazz Fest, который собрал весь светский бомонд из Киева и половину политической элиты.

    Артисты, журналисты, политики и олигархи из года в год приезжают в город Льва, чтобы услышать мировых и отечественных звезд джаза, выгулять наряды и потусить.

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    Борис Ложкин
    Ирина и Виталий Луценко
    Кто из политиков засветился на джазовом фестивале во Львове: фото
    Кто из политиков засветился на джазовом фестивале во Львове: фото
    Кто из политиков засветился на джазовом фестивале во Львове: фото
    Андрей Садовый с женой
    Петр Порошенко
    Ярослав Лодыгин с экс-женой Олеся Довгого
    Андрей Богдан

    В этом году среди ценителей музыки не для всех оказались экс-президент Петр Порошенко с супругой Мариной, генпрокурор Юрий Луценко и его жена-депутат Ирина, экс-глава АП Борис Ложкин, мэр Львова Андрей Садовый с женой.

    Послушав Светлану Лободу и Артура Пирожкова в Киеве 28-го июня, руководитель Офиса Зеленского Андрей Богдан тоже поехал во Львов на фестиваль джаза. Причем не один, а с новой пассией.

     Читайте также: Возвращение блудной певицы: Лобода выступила перед руководителем офиса Зеленского
    Петр Порошенко Юрий Луценко Андрей Садовый Андрей Богдан
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