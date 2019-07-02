Кто из политиков засветился на джазовом фестивале во Львове: фото



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Петр Порошенко на Leopolis Jazz Fest facebook.com/petroporoshenko

Перед выборами украинские политики решили окунуться в мир джаза

Во Львове традиционно состоялся джазовый фестиваль Leopolis Jazz Fest, который собрал весь светский бомонд из Киева и половину политической элиты.

Артисты, журналисты, политики и олигархи из года в год приезжают в город Льва, чтобы услышать мировых и отечественных звезд джаза, выгулять наряды и потусить.

В этом году среди ценителей музыки не для всех оказались экс-президент Петр Порошенко с супругой Мариной, генпрокурор Юрий Луценко и его жена-депутат Ирина, экс-глава АП Борис Ложкин, мэр Львова Андрей Садовый с женой.

Послушав Светлану Лободу и Артура Пирожкова в Киеве 28-го июня, руководитель Офиса Зеленского Андрей Богдан тоже поехал во Львов на фестиваль джаза. Причем не один, а с новой пассией.