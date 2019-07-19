Плюс-сайз модель Тесс Холлидей показала фигуру в купальнике (фото)



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Тесс Холлидей

Тесс растит двоих сыновей и тратит по два часа на дорогу до спортзала, чтобы заниматься фитнесом с личным тренером

34-летняя модель и ярая приверженка бодипозитива Тесс Холлидей замечена на одном из калифорнийских пляжей, где заряжается энергией для новых съемок. Уверенная в себе Тесс не стесняется пышных форм и часто высказывается против компаний вроде Victoria's Secret за их фэтфобию и ориентированность на определенный тип фигуры.

Также модель не забывает ставить на место хейтеров, которые считают, что ее полнота вредна для здоровья: по словам Тесс, она успевает заниматься карьерой, растить двоих сыновей и несколько раз в неделю тратит по два часа на дорогу до спортзала, чтобы заниматься фитнесом с личным тренером.



