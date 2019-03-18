Рози Хантингтон-Уайтли, Леди Гага и другие: как выглядели звезды на Fashion Los Angeles Awards



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Леди Гага Фото: instagram / fashiontomax/

Награду «Модная икона года» домой унесла Адриана Лима, которая позировала фотографам в зеленом бархатном наряде

В Лос-Анджелесе состоялась торжественная церемония вручения премии The Daily Front Row Fashion LA Awards. Этой наградой отмечают добившихся наибольшего успеха в фэшн-индустрии дизайнеров, стилистов, моделей и других людей из мира моды. Гостями вечера стали Рози Хантингтон-Уайтли, Леди Гага, Кэндис Свейнпол, Кейт Хадсон, Адриана Лима и многие другие знаменитости.

Больше всего внимания к себе привлекла Леди Гага - она, кстати, пришла на мероприятие вместе со своими парикмахером Фредериком Аспирасом. В свет оскароносная звезда вышла в черно-белом кожаном платье от Rodarte. Отдававшая в последнее время предпочтение элегантным нарядам, певица, кажется, вновь вспомнила об эпатаже.

А вот Рози Хантингтон-Уайтли, в отличие от многих своих коллег, платью предпочла классические черные брюки, однако надела она их в комплекте с оригинального фасона красным топом на одно плечо.