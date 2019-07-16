  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Самая красивая серфингистка современности. Экстремально откровенные фото Анастасии Эшли

    • Розсилка
    Самая красивая серфингистка современности. Экстремально откровенные фото Анастасии Эшли

    Кроме спортивных достижений, американка пробовала себя в роли модели и украсила своими снимками обложки нескольких журналов

    Профессиональная американская серфингистка Анастасия Эшли за свою карьеру успела побывать во многих уголках планеты и усмирить бурные волны океанов и морей.

    Анастасия считается одной из самых сексуальных серфингисток современности. Девушке 34 года, первые шаги в серфинге сделала в 5 лет, а в 6 уже выиграла свои первые соревнования.

    1 з 45
    на весь екран згорнути
    Самая красивая серфингистка современности. Экстремально откровенные фото Анастасии Эшли
    Самая красивая серфингистка современности. Экстремально откровенные фото Анастасии Эшли
    Самая красивая серфингистка современности. Экстремально откровенные фото Анастасии Эшли
    Самая красивая серфингистка современности. Экстремально откровенные фото Анастасии Эшли
    Самая красивая серфингистка современности. Экстремально откровенные фото Анастасии Эшли
    Самая красивая серфингистка современности. Экстремально откровенные фото Анастасии Эшли
    Самая красивая серфингистка современности. Экстремально откровенные фото Анастасии Эшли
    Самая красивая серфингистка современности. Экстремально откровенные фото Анастасии Эшли
    Самая красивая серфингистка современности. Экстремально откровенные фото Анастасии Эшли
    Самая красивая серфингистка современности. Экстремально откровенные фото Анастасии Эшли
    Самая красивая серфингистка современности. Экстремально откровенные фото Анастасии Эшли
    Самая красивая серфингистка современности. Экстремально откровенные фото Анастасии Эшли
    Самая красивая серфингистка современности. Экстремально откровенные фото Анастасии Эшли
    Самая красивая серфингистка современности. Экстремально откровенные фото Анастасии Эшли
    Самая красивая серфингистка современности. Экстремально откровенные фото Анастасии Эшли
    Самая красивая серфингистка современности. Экстремально откровенные фото Анастасии Эшли
    Самая красивая серфингистка современности. Экстремально откровенные фото Анастасии Эшли
    Самая красивая серфингистка современности. Экстремально откровенные фото Анастасии Эшли
    Самая красивая серфингистка современности. Экстремально откровенные фото Анастасии Эшли
    Самая красивая серфингистка современности. Экстремально откровенные фото Анастасии Эшли
    Самая красивая серфингистка современности. Экстремально откровенные фото Анастасии Эшли
    Самая красивая серфингистка современности. Экстремально откровенные фото Анастасии Эшли
    Самая красивая серфингистка современности. Экстремально откровенные фото Анастасии Эшли
    Самая красивая серфингистка современности. Экстремально откровенные фото Анастасии Эшли
    Самая красивая серфингистка современности. Экстремально откровенные фото Анастасии Эшли
    Самая красивая серфингистка современности. Экстремально откровенные фото Анастасии Эшли
    Самая красивая серфингистка современности. Экстремально откровенные фото Анастасии Эшли
    Самая красивая серфингистка современности. Экстремально откровенные фото Анастасии Эшли
    Самая красивая серфингистка современности. Экстремально откровенные фото Анастасии Эшли
    Самая красивая серфингистка современности. Экстремально откровенные фото Анастасии Эшли
    Самая красивая серфингистка современности. Экстремально откровенные фото Анастасии Эшли
    Самая красивая серфингистка современности. Экстремально откровенные фото Анастасии Эшли
    Самая красивая серфингистка современности. Экстремально откровенные фото Анастасии Эшли
    Самая красивая серфингистка современности. Экстремально откровенные фото Анастасии Эшли
    Самая красивая серфингистка современности. Экстремально откровенные фото Анастасии Эшли
    Самая красивая серфингистка современности. Экстремально откровенные фото Анастасии Эшли
    Самая красивая серфингистка современности. Экстремально откровенные фото Анастасии Эшли
    Самая красивая серфингистка современности. Экстремально откровенные фото Анастасии Эшли
    Самая красивая серфингистка современности. Экстремально откровенные фото Анастасии Эшли
    Самая красивая серфингистка современности. Экстремально откровенные фото Анастасии Эшли
    Самая красивая серфингистка современности. Экстремально откровенные фото Анастасии Эшли
    Самая красивая серфингистка современности. Экстремально откровенные фото Анастасии Эшли
    Самая красивая серфингистка современности. Экстремально откровенные фото Анастасии Эшли
    Самая красивая серфингистка современности. Экстремально откровенные фото Анастасии Эшли

    Эшли является победительницей Professional Surfing Tour Американского чемпионата.

    Кроме спортивных достижений, американка пробовала себя в роли модели и украсила своими снимками обложки нескольких журналов. На ее профиль в Instagram подписано более миллиона фолловеров.

    Instagram
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ