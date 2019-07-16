Самая красивая серфингистка современности. Экстремально откровенные фото Анастасии Эшли



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Кроме спортивных достижений, американка пробовала себя в роли модели и украсила своими снимками обложки нескольких журналов

Профессиональная американская серфингистка Анастасия Эшли за свою карьеру успела побывать во многих уголках планеты и усмирить бурные волны океанов и морей.

Анастасия считается одной из самых сексуальных серфингисток современности. Девушке 34 года, первые шаги в серфинге сделала в 5 лет, а в 6 уже выиграла свои первые соревнования.

Эшли является победительницей Professional Surfing Tour Американского чемпионата.

Кроме спортивных достижений, американка пробовала себя в роли модели и украсила своими снимками обложки нескольких журналов. На ее профиль в Instagram подписано более миллиона фолловеров.