  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Самая молодая американская миллиардерша Кайли Дженнер показала, как выглядит ее дом

    • Розсилка
    Кайли Дженнер - Самая молодая американская миллиардерша Кайли Дженнер показала, как выглядит ее дом
    Кайли Дженнер

    Девушка обожает розовый цвет в интерьере

    21-летняя Кайли Дженнер, самая младшая из клана Кардашян-Дженнер, зарабатывает больше всех в своей семье, сделав состояние на собственном бренде косметики. Журнал Architectural Digest решил исследовать шикарный особняк Кайли в Лос-Анжелесе, Калифорния.

    Кайли Дженнер снялась для обложки журнала в собственной гостиной. В отличие от остального дома, общая комната выполнена в монохромных тонах. Белым и серым цветом наполнена также гардеробная и спальня. В каждой комнате есть вазы со свежими цветами и светящиеся вывески.

    1 з 21
    на весь екран згорнути
    Самая молодая американская миллиардерша Кайли Дженнер показала, как выглядит ее дом
    Самая молодая американская миллиардерша Кайли Дженнер показала, как выглядит ее дом
    Самая молодая американская миллиардерша Кайли Дженнер показала, как выглядит ее дом
    Самая молодая американская миллиардерша Кайли Дженнер показала, как выглядит ее дом
    Самая молодая американская миллиардерша Кайли Дженнер показала, как выглядит ее дом
    Самая молодая американская миллиардерша Кайли Дженнер показала, как выглядит ее дом
    Самая молодая американская миллиардерша Кайли Дженнер показала, как выглядит ее дом
    Самая молодая американская миллиардерша Кайли Дженнер показала, как выглядит ее дом
    Самая молодая американская миллиардерша Кайли Дженнер показала, как выглядит ее дом
    Самая молодая американская миллиардерша Кайли Дженнер показала, как выглядит ее дом
    Самая молодая американская миллиардерша Кайли Дженнер показала, как выглядит ее дом
    Самая молодая американская миллиардерша Кайли Дженнер показала, как выглядит ее дом
    Самая молодая американская миллиардерша Кайли Дженнер показала, как выглядит ее дом
    Самая молодая американская миллиардерша Кайли Дженнер показала, как выглядит ее дом
    Самая молодая американская миллиардерша Кайли Дженнер показала, как выглядит ее дом
    Самая молодая американская миллиардерша Кайли Дженнер показала, как выглядит ее дом
    Самая молодая американская миллиардерша Кайли Дженнер показала, как выглядит ее дом
    Самая молодая американская миллиардерша Кайли Дженнер показала, как выглядит ее дом
    Самая молодая американская миллиардерша Кайли Дженнер показала, как выглядит ее дом
    Самая молодая американская миллиардерша Кайли Дженнер показала, как выглядит ее дом

    Звезда питает нежную любовь к розовому, поэтому столовая и комната для макияжа выполнены в оттенках её любимых блесков для губ и помад. Дизайном интерьера занимался Мартин Лоуренс Буллард, который воплотил мечты знаменитости в великолепный интерьер.

     «Я сказала Мартину, что хочу свежую, веселую атмосферу, соответствующую моим ощущениям. Цвет был необходим. Я люблю розовый, и я очень хотела его!», – рассказала Кайли Architectural Digest. Больше фотографий интерьера можно посмотреть на сайте издания.

     Читайте также: Осталось два года: Елизавета II готовится передать королевство принцу Чарльзу.


    знаменитости мода и красота как быть модным шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ