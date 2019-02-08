Самая молодая американская миллиардерша Кайли Дженнер показала, как выглядит ее дом



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Кайли Дженнер

Девушка обожает розовый цвет в интерьере

21-летняя Кайли Дженнер, самая младшая из клана Кардашян-Дженнер, зарабатывает больше всех в своей семье, сделав состояние на собственном бренде косметики. Журнал Architectural Digest решил исследовать шикарный особняк Кайли в Лос-Анжелесе, Калифорния.

Кайли Дженнер снялась для обложки журнала в собственной гостиной. В отличие от остального дома, общая комната выполнена в монохромных тонах. Белым и серым цветом наполнена также гардеробная и спальня. В каждой комнате есть вазы со свежими цветами и светящиеся вывески.

Звезда питает нежную любовь к розовому, поэтому столовая и комната для макияжа выполнены в оттенках её любимых блесков для губ и помад. Дизайном интерьера занимался Мартин Лоуренс Буллард, который воплотил мечты знаменитости в великолепный интерьер.

«Я сказала Мартину, что хочу свежую, веселую атмосферу, соответствующую моим ощущениям. Цвет был необходим. Я люблю розовый, и я очень хотела его!», – рассказала Кайли Architectural Digest. Больше фотографий интерьера можно посмотреть на сайте издания.



