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    Фото

    В Instagram нашли самую стильную беременную женщину: фото

    • Розсилка
    В Instagram нашли самую стильную беременную женщину: фото

    Женщина восхищает подписчиком своими яркими луками

    Лаура Уиллс – модный блогер из Лондона (недавно она отметила 200 тысяч подписчиков). И она успевает не только вести свою страничку The Fashion Bug Blog, но и уделять время семье. Сейчас у девушки две дочки Мила и Анушка, а совсем скоро Лаура станет многодетной мамой – она в положении.

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    В Instagram нашли самую стильную беременную женщину: фото
    В Instagram нашли самую стильную беременную женщину: фото
    В Instagram нашли самую стильную беременную женщину: фото
    В Instagram нашли самую стильную беременную женщину: фото
    В Instagram нашли самую стильную беременную женщину: фото
    В Instagram нашли самую стильную беременную женщину: фото
    В Instagram нашли самую стильную беременную женщину: фото
    В Instagram нашли самую стильную беременную женщину: фото
    В Instagram нашли самую стильную беременную женщину: фото
    В Instagram нашли самую стильную беременную женщину: фото
    В Instagram нашли самую стильную беременную женщину: фото
    В Instagram нашли самую стильную беременную женщину: фото
    В Instagram нашли самую стильную беременную женщину: фото
    В Instagram нашли самую стильную беременную женщину: фото
    В Instagram нашли самую стильную беременную женщину: фото
    В Instagram нашли самую стильную беременную женщину: фото
    В Instagram нашли самую стильную беременную женщину: фото
    В Instagram нашли самую стильную беременную женщину: фото
    В Instagram нашли самую стильную беременную женщину: фото
    В Instagram нашли самую стильную беременную женщину: фото
    В Instagram нашли самую стильную беременную женщину: фото
    В Instagram нашли самую стильную беременную женщину: фото
    В Instagram нашли самую стильную беременную женщину: фото

    И подписчики пишут, что Лаура самая стильная беременяшка в мире. Никаких растянутых треников и немытой головы – Уиллс всегда при полном параде. Смотри!

     

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