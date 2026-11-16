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HBO показав перший уривок із серіалу про Гаррі Поттера (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Головну роль Гаррі Поттера у серіалі виконає Домінік Маклафлін
фото: фрагмент з телесеріалу «Гаррі Поттер»

Прем’єра першого сезону «Гаррі Потера» запланувана на 25 грудня 2026 року

Телеканал HBO оприлюднив перший відеофрагмент із майбутнього серіалу про Гаррі Поттера. У 90-секундному ролику показали святковий бенкет у Великій залі Гоґвортсу, на якому зібралися учні та викладачі школи, пише «Главком».

Відео починається після вітальної промови директора Альбуса Дамблдора. Учні захоплено скандують його ім’я, а Гаррі Поттер запитує Рона Візлі, чи не збожеволів директор.

Після цього Дамблдор клацає пальцями – і на столах з’являється їжа. У фрагменті також можна почути частину музичного супроводу майбутнього серіалу.

За вчительським столом відбувається розмова Дамблдора з професоркою Мінервою Макґонеґел. Вона зауважує, що Гаррі схожий на свого батька.

Хто зіграє головних героїв

Новий серіал HBO стане телевізійною адаптацією книжкової серії Джоан Ролінґ. Історію розпочнуть із першої книги – «Гаррі Поттер і філософський камінь».

Головні ролі отримали молоді актори:

  • Гаррі Поттера зіграє Домінік Маклафлін;

  • Рона Візлі – Алістер Стаут;

  • Герміону Ґрейнджер – Арабелла Стентон.

Також у серіалі з’являться Нік Фрост в образі Геґріда та Паапа Ессьєду в ролі Северуса Снейпа. Альбуса Дамблдора зіграє Джон Літгоу, а Мінерву Макґонеґел – Джанет Мактір.

Коли відбудеться прем’єра серіалу

Прем’єру першого сезону запланували на 25 грудня 2026 року. Серіал вийде на HBO та стримінговій платформі HBO Max. Перший сезон складатиметься з восьми епізодів.

Раніше HBO вже показував перші кадри зі знімального майданчика. Зокрема, на оприлюдненому фото Домінік Маклафлін постав у формі гравця з квідичу на тлі трибун із прапорами факультетів Гоґвортсу.

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Теги: Гаррі Поттер

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