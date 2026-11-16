HBO показав перший уривок із серіалу про Гаррі Поттера (відео)

Прем’єра першого сезону «Гаррі Потера» запланувана на 25 грудня 2026 року

Телеканал HBO оприлюднив перший відеофрагмент із майбутнього серіалу про Гаррі Поттера. У 90-секундному ролику показали святковий бенкет у Великій залі Гоґвортсу, на якому зібралися учні та викладачі школи, пише «Главком».

Відео починається після вітальної промови директора Альбуса Дамблдора. Учні захоплено скандують його ім’я, а Гаррі Поттер запитує Рона Візлі, чи не збожеволів директор.

Після цього Дамблдор клацає пальцями – і на столах з’являється їжа. У фрагменті також можна почути частину музичного супроводу майбутнього серіалу.

За вчительським столом відбувається розмова Дамблдора з професоркою Мінервою Макґонеґел. Вона зауважує, що Гаррі схожий на свого батька.

Хто зіграє головних героїв

Новий серіал HBO стане телевізійною адаптацією книжкової серії Джоан Ролінґ. Історію розпочнуть із першої книги – «Гаррі Поттер і філософський камінь».

Головні ролі отримали молоді актори:

Гаррі Поттера зіграє Домінік Маклафлін;

Рона Візлі – Алістер Стаут;

Герміону Ґрейнджер – Арабелла Стентон.

Також у серіалі з’являться Нік Фрост в образі Геґріда та Паапа Ессьєду в ролі Северуса Снейпа. Альбуса Дамблдора зіграє Джон Літгоу, а Мінерву Макґонеґел – Джанет Мактір.

Коли відбудеться прем’єра серіалу

Прем’єру першого сезону запланували на 25 грудня 2026 року. Серіал вийде на HBO та стримінговій платформі HBO Max. Перший сезон складатиметься з восьми епізодів.

Раніше HBO вже показував перші кадри зі знімального майданчика. Зокрема, на оприлюдненому фото Домінік Маклафлін постав у формі гравця з квідичу на тлі трибун із прапорами факультетів Гоґвортсу.