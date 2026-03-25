Новий серіал про Гаррі Поттера: HBO показав перші кадри зі зйомок

Юлія Відміцька
З'явилося фото з нового серіалу «Гаррі Поттер»
колаж: glavcom.ua

Домінік МакЛафлін, який зіграє Гаррі Поттера, показався по полі для Квідичу

 

Американський телевізійний канал HBO показав залаштунки знімань серіалу «Гаррі Поттер». Кадр, який з'явився у мережі, за один день зібрав понад мільйон вподобайок та тисячі коментарів. Про це пише «Главком» із посиланням на допис HBO.

На фото зі знімань показався головний герой фільмів та книжок письменниці Джоан Роулінг – Гаррі Поттер. У новому серіалі ця роль дісталася юному актору Домініку МакЛафліну.

На світлині можна побачити знайомі локації з фільмів про Гаррі Поттера, а саме трибуни з прапорами факультетів знаменитого Гоґвортсу. Домінік МакЛафлін зобраний на фото зі спини, він одягнений у плащ, в якому зазвичай грають в улюблену гру учнів Гоґвортсу – Квідич.

Фото зі зйомок серіалу «Гаррі Поттер» зібрало понад мільйон реакцій
фото: скриншот Іnstagram.com/hbo

На Плащі Гаррі Поттера видніється його ім’я та його номер сім, як гравця Квідичу. У коментарях під цим фото користувачі іноземної аудиторії були вражені. Фанати фільмів про Гаррі Поттера залишили різноманітні коментарі та загалом раділи поверненню фільму та його героїв на екрани. До слова, це фото зібрало понад мільйон вподобайок.

Нагадаємо, компанія Warner Bros. офіційно оголосила про старт зйомок серіалу про «Гаррі Поттера» у Великій Британії. Реліз доповнено першим фото з майданчика, на якому представлено головного героя у виконанні Домініка Маклафліна. Рона та Герміону зіграють Аластар Стаут та Арабелла Стентон. В образі Хагріда з'явиться Нік Фрост, а Паапа Ессьеду стане новим Северусом Снейпом.

Також відомо, що Невіла Долгопупса зіграє Рорі Вілмот, Дадлі Дурслі – Амос Кітсон, Роланду Трюк – Луїз Бредлі, а містера Олівандера – Антон Лессер. Прем'єра серіалу про Гаррі Поттера відбудеться у 2027 році на HBO і HBO Max. Заплановано сім сезонів.

