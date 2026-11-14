Пішов із життя народний артист Євген Шах – український голос Дамблдора з «Гаррі Поттера»

Актор присвятив театральній сцені близько 60 років і працював у дубляжі

Пішов із життя український актор театру, кіно та дубляжу Євген Шах. Глядачам він також відомий як український голос професора Албуса Дамблдора у фільмах про Гаррі Поттера. Про смерть артиста повідомив колектив Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка на офіційній сторінці у Facebook, пише «Главком».

Колеги згадують Шаха як надзвичайно добру, щиру та світлу людину, яка вміла підтримати, розсмішити й подарувати тепло навіть у найважчі дні. У театрі наголосили, що артист був справжнім не лише на сцені, а й у повсякденному житті.

«Талановитий актор, який умів бути справжнім і на сцені, і в житті. У Євгені Михайловичі було стільки душевного тепла, людяності та любові до людей, що здавалося, цього вистачить на всіх, хто опинився поруч», – написали представники театру.

Колектив подякував акторові за спільну роботу, вистави, пережиті радощі й дружбу. Рідним та близьким Євгена Шаха висловили співчуття.

Театральна кар'єра Євгена Шаха

Євген Шах народився 9 лютого 1946 року в Куликові на Львівщині. У 1965 році закінчив драматичну студію при театрі імені Івана Франка, а вже наступного року почав працювати в його трупі. У 1977 році здобув вищу освіту в Київському державному інституті театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого.

У 1997 році Шах отримав звання Заслуженого артиста України, а 23 березня 2006 року – Народного артиста України.

У 2001 році Євген Шах став лауреатом театральної премії «Київська пектораль» у номінації «Найкраща чоловіча роль другого плану». Відзнаку він отримав за виконання ролі Омелька у виставі «Мартин Боруля» за п'єсою Івана Карпенка-Карого.

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Фото: Facebook сторінка Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка

Український голос Дамблдора

Окреме місце у творчій біографії Шаха посідає дубляж. Актор озвучував фільми, серіали, мультфільми та книги українською мовою. Найбільш упізнаваною його роботою для широкої аудиторії стало озвучування Албуса Дамблдора – директора школи чарівництва Гоґвортс у кіносерії про Гаррі Поттера.

Його голос звучить і в інших відомих кінопроєктах.

Нагадаємо, 14 вересня 2026 року пішла з життя народна артистка України Галина Яблонська, яка понад 70 років працювала в Театрі Франка. Акторка була офіційною рекордсменкою України за тривалістю театральної кар'єри.