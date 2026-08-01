Авторка «Гаррі Поттера» Джоан Роулінг зробила несподіваний подарунок українському морпіху

Олександр Іванов провів у російському полоні понад чотири роки

Авторка серії книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг надіслала українському військовому Олександрові Іванову, який пройшов через російський полон, свою книгу з особистим автографом та лист. Про це розповіло видавництво «Абабагаламага», яке володіє правами на видання поттеріани в Україні, повідомляє «Главком».

Іванов – майор морської піхоти, який провів у російському полоні понад чотири роки й повернувся в Україну під час обміну 15 травня.

«Історії про Гаррі Поттера підтримували його та побратимів у місці, гіршому за Азкабан», – розповідають у видавництві.

Роулінг надіслала військовому «Гаррі Поттера і філософський камінь» – першу книгу з серії про Гаррі Поттера – із особистим автографом та листом.

«Я чула, що ви є великим шанувальником «Гаррі Поттера» і що ці історії приносили вам розраду під час перебування в російському полоні. Я дуже рада дізнатися, що вас звільнили й ви повернулися додому, в Україну. Бажаю вам довгого, щасливого життя попереду», – ідеться в її листі.

Сам Іванов опублікував фото листа письменниці із підписом: «Дива трапляються! Адже щастя можна знайти навіть в найтемніші часи, якщо не забувати звертатись до світла».

Раніше повідомлялося, що азовець Денис Дорохін перебуває у російському полоні вже понад чотири роки. У неволю він потрапив із частковою травматичною ампутацією правої руки. І зараз ця травма може бути для нього смертельною.

Нагадаємо, російські військові взяли в полон українського захисника поблизу села Ялта Волноваського району Донецької області, а після допиту розстріляли його. За фактом страти військовополоненого правоохоронці розпочали досудове розслідування.