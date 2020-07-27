18-летняя стриптизерша рассказала, как встретила в клубе отца и учителя



Розсилка ВІДПРАВИТИ

18-летняя Империал начала работать стриптизершей еще в старших классах школы instagram.com/itsimperial/

Девушка рассказала о самых шокирующих и неловких ситуациях, с которыми ей пришлось столкнуться за это время

18-летняя танцовщица Империал рассказывает о своей необычной профессии в TikTok, записывая небольшие видео с откровенными историями. Империал призналась, что за время работы ей пришлось столкнуться с различными ситуациями, многие из которых неприятно удивили ее. Так, в одном из роликов, который набрал более 13,5 миллиона просмотров, девушка рассказала, как однажды она встретила на работе своего отца.

«Я очень смутилась. Меня это очень расстроило. Я сказала ребятам, что мне нужно выйти за водой. Я ушла в приватную зону, а там у меня случился нервный срыв», - рассказала стриптизерша. Ее работодатель спросил, в чем дело, а когда она ему рассказала, разрешил остаток вечера работать в VIP-комнатах.

Но это была не единственная шокирующая встреча. Однажды, когда девушка еще училась в школе, она встретила на вечеринке своего учителя. Империал рассказала, что она танцевала на сцене вместе с диджеем. К ней подошел мужчина, чтобы заказать песню. Она обернулась и увидела своего педагога.

Оба были смущены этой ситуацией в тот вечер. А в понедельник, уже в школе, они договорились не рассказывать никому о случившемся, так как это было в интересах обоих. Учитель обещанное слово сдержал.

Империал рассказала и об опасных ситуациях, с которыми ей пришлось столкнуться за время работы. Однажды один из клиентов грубо ее схватил. Она отпрянула. Мужчина извинился и заявил, что больше это не повторится. Девушка заметила, что этого в принципе не должно было быть. Такая фраза разозлила мужчину. Он вытащил пистолет, направил его на танцовщицу и взвел курок. На помощь Империал пришел охранник, он прострелил нарушителю колено, сообщает Daily Mail.

Империал сталкивалась с грубостью и со стороны женщин. Часто к ней на работу приходили ревнивые жены, которые считали, что их мужья не только смотрели на ее танцы, но и имели с ней интимную связь. А одна из женщин закатила скандал, обвинив танцовщицу в том, что она разрушила ее семью. Ситуацию урегулировал начальник Империал, заявив ревнивице, что его сотрудники «танцоры, а не проститутки».

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