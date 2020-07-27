Ужасные дизайнерские решения, за которые их создателям должно быть стыдно



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Собрали фото, которые свидетельствуют о том, что фантазия дизайнеров пустилась в пляс

В профессии дизайнера креатив и самобытность играют не последнюю роль. И если их направить в нужное русло, то получается довольно крутые оформления и новшества, о которых мы не раз писали.

А вот когда дизайнер забывает о логике и разрешает своей фантазии пуститься в пляс, то случаются такие коллапсы, как в примерах ниже.

«Это выглядит отвратительно и издалека, и вблизи», «Слышит ли священник в таком случае звук моря?», «Его выражение лица говорит красноречивей всего», «Будет забавно, если внутри лежит маленькая кожаная сумочка», «Дизайн под кодовым названием «доведи маму до истерики»», «Для настоящего любителя морепродуктов», «После такого и омлет не захочется», «Выглядит максимально жутко», «В такую уборную нужно отправлять людей, которые не хотят ходить к зубному», «Для тех, кого не смущают тесные отношения с соседями», «Главное, чтобы от кровати не пахло», «Скажи мне, Стив, разве я похож на осла?», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее мы писали, что основатель Фейсбука 36-летний Марк Цукерберг отдыхал на Гавайях и занимался серфингом, никого не трогая, как простой человек, взявший отпуск летом. Однако один из его снимков, сделанный папарацци, взорвал интернет.

Судя по фото, Марк нанес солнцезащитный крем на лицо в пять слое