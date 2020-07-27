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    Жизнь

    Илон Маск ответил Джонни Деппу, пригрозившему отрезать ему пенис

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    Илон Маск ответил Джонни Деппу, пригрозившему отрезать ему пенис

    Илон Маск рассказал, что их отношения с актрисой начались после расставания Херд и Деппа

    Уже полгода отношения Эмбер Херд и Джонни Деппа находятся в центре внимания. Однако не в первый раз рядом с темой продолжительного бракоразводного процесса двух актеров мелькает имя генерального директора Tesla Илона Маска. Помимо общественной шумихи, с каждым судебным заседанием раскрывается все больше интимных подробностей бывших супругов.

    Так, дело дошло до того, что Депп обвинил Эмбер в романе с Илоном Маском, а также рассказал, что знает о групповом сексе этой парочки и Кары Делевинь. В суде тут же было опубликовано письмо, в котором Джонни вне себя от злости пишет, что был бы не против кастрировать миллиардера за то, что тот сделал.

    В недавнем интервью The New York Times Илон Маск коснулся этой темы. Он заявил, что никакого группового секса не было, а угроза актера отрезать ему пенис очень забавляет его:

    «Если Джонни захочет схватки в клетке, просто дайте мне знать», — заявил предприниматель.

    Также Илон Маск рассказал, что их отношения с актрисой начались после расставания Херд и Деппа.

    «У меня определенно не было романа с Эмбер, пока она была замужем за Джонни», — уточнил Маск в интервью.

    Ранее мы писали, что основатель Фейсбука 36-летний Марк Цукерберг отдыхал на Гавайях и занимался серфингом, никого не трогая, как простой человек, взявший отпуск летом. Однако один из его снимков, сделанный папарацци, взорвал интернет.

    Судя по фото, Марк нанес солнцезащитный крем на лицо в пять слоев

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    знаменитости Илон Маск шоу-бизнес отпуск
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