Илон Маск ответил Джонни Деппу, пригрозившему отрезать ему пенис



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Илон Маск рассказал, что их отношения с актрисой начались после расставания Херд и Деппа

Уже полгода отношения Эмбер Херд и Джонни Деппа находятся в центре внимания. Однако не в первый раз рядом с темой продолжительного бракоразводного процесса двух актеров мелькает имя генерального директора Tesla Илона Маска. Помимо общественной шумихи, с каждым судебным заседанием раскрывается все больше интимных подробностей бывших супругов.

Так, дело дошло до того, что Депп обвинил Эмбер в романе с Илоном Маском, а также рассказал, что знает о групповом сексе этой парочки и Кары Делевинь. В суде тут же было опубликовано письмо, в котором Джонни вне себя от злости пишет, что был бы не против кастрировать миллиардера за то, что тот сделал.

В недавнем интервью The New York Times Илон Маск коснулся этой темы. Он заявил, что никакого группового секса не было, а угроза актера отрезать ему пенис очень забавляет его:

«Если Джонни захочет схватки в клетке, просто дайте мне знать», — заявил предприниматель.

Также Илон Маск рассказал, что их отношения с актрисой начались после расставания Херд и Деппа.

«У меня определенно не было романа с Эмбер, пока она была замужем за Джонни», — уточнил Маск в интервью.

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