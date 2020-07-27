В 17 лет режиссер Стэнли Кубрик работал фотографом. Посмотрите на его работы



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Фото: Courtesy of Taschen

В 1945 году 17-летний Стенли Кубрик занял должность штатного фотографа в журнале Look, пишет Dazed

Выдающийся режиссер, снявший фильмы «2001 год: Космическая Одиссея», «Сияние», «Тропы славы», в молодости пять лет занимался фотографией профессионально. Все эти годы Кубрику было поручено делать репортажные снимки Нью-Йорка, фотографировать повседневную жизнь города и его жителей.

В новой книге издательства Taschen «Через другой объектив: Фотографии Стэнли Кубрика» (Through A Different Lens: Stanley Kubrick Photographs) представлены около 300 снимков молодого режиссера, которые также включают редкие кадры, ранее не опубликованные в журналах. Выход книги совпал с одноименной выставкой — на фотографии Кубрика можно лично взглянуть в Музей Истории Нью-Йорка до 28 октября 2018 года.

Благодаря этим ранним снимкам можно проследить, как развивался талант Кубрика, как за страстью к деталям проглядывает глубокий кинематографичный взгляд. На некоторых фотографиях мы видим самого режиссера — отражаясь в зеркале с камерой в руках, он всматривается в композицию пространства кадра, которое создает его восприятие.

Предлагаем посмотреть на некоторые из фоторабот великого режиссера.

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