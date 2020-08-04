200 пар обуви и 300 шляп: как выглядит главный стиляга Кении (фото)



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Стиляга из Кении Джеймс Майна Мванги всегда тщательно подбирает смартфон к носкам, а носки к галстуку

Главный козырь модника – сочетание цветов

Джеймс Майна Мванги живет в Найроби и заслужено носит репутацию самого стильного человека в Кении. Никаких секретов этот любитель красиво одеваться не делает, любой может научиться. Другое дело, что мало у кого хватает выдержки и глазомера дотошно подбирать все элементы гардероба, чтобы они идеально соответствовали друг другу. И каждый день – новые!

Стиляга из Найроби, в миру Джеймс Майна Мванги, широко известен даже за пределами своего города. Он – самый яркий человек в Кении, в прямом смысле. Гардероб Мванги полон цветастых одеяний, которые он с удовольствием носит.

Главный козырь модника – сочетание цветов. Идеально, если оттенок корпуса смартфона такой же, как и брюк, а туфли блестят как очки и лента на шляпе. Впрочем, добавить несколько ярких деталей для контраста – это тоже надо уметь!

Пару лет назад в одном интервью Джеймс признался, что у него 200 пар обуви и 300 разных шляп. Костюмов меньше, каких-то полторы сотни. А вот счет галстукам, носкам, платкам, ручкам, запонкам и прочей мелочи, включая чехлы на смартфон, он давно не ведет. И так есть варианты на все случаи жизни.

Скромность – это не про Мвангу. Он точно знает, что ни в Найроби, ни в Кении равных ему по элегантности нет. И имеет смелость утверждать, что единственный в своем роде в Африке, да что там – во всем мире нет никого краше!

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