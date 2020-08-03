Соблазнительная Ирина Федишин в купальнике пленила мужчин пляжными фото



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Популярная украинская певица Ирина Федишин instagram.com/irynafedyshyn/

Певица радует поклонников снимками с отдыха.

Популярная украинская певица Ирина Федишин продолжает радовать фанов пикантными снимками с отдыха. На своей странице в Инстаграме звезда опубликовала серию фото, сделанных на пляже Болгарии. Так, на фото исполнительница в различных ракурсах позирует в розовом сплошном купальнике и в белом с цветами бикини.

На снимках Ирина хвастается как своей стройной фигурой так и бронзовым загаром.

«Жить нужно со вкусом, пока еще есть аппетит», - отметила под фото звезда.

Также под фото Федишин призвала любить себя и помнить, что каждая женщина невероятная.

Поклонники были в восторге от соблазнительных снимки звезды.

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