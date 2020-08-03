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    Шоу-биз

    Соблазнительная Ирина Федишин в купальнике пленила мужчин пляжными фото

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    Популярная украинская певица Ирина Федишин - Соблазнительная Ирина Федишин в купальнике пленила мужчин пляжными фото
    Популярная украинская певица Ирина Федишин
    instagram.com/irynafedyshyn/

    Певица радует поклонников снимками с отдыха.

    Популярная украинская певица Ирина Федишин продолжает радовать фанов пикантными снимками с отдыха. На своей странице в Инстаграме звезда опубликовала серию фото, сделанных на пляже Болгарии. Так, на фото исполнительница в различных ракурсах позирует в розовом сплошном купальнике и в белом с цветами бикини.

    На снимках Ирина хвастается как своей стройной фигурой так и бронзовым загаром.

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    Соблазнительная Ирина Федишин в купальнике пленила мужчин пляжными фото
    Соблазнительная Ирина Федишин в купальнике пленила мужчин пляжными фото
    Соблазнительная Ирина Федишин в купальнике пленила мужчин пляжными фото
    instagram.com/irynafedyshyn/

    «Жить нужно со вкусом, пока еще есть аппетит», - отметила под фото звезда.

    Также под фото Федишин призвала любить себя и помнить, что каждая женщина невероятная.

    Поклонники были в восторге от соблазнительных снимки звезды.

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    знаменитости самые сексуальные певица Ирина Федишин
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