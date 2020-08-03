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    Шоу-биз

    Новая возлюбленная Остапчука похвасталась точенной фигурой в купальнике

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    Избранница шоумена Владимира Остапчука, нотариу Кристина Горняк - Новая возлюбленная Остапчука похвасталась точенной фигурой в купальнике
    Избранница шоумена Владимира Остапчука, нотариу Кристина Горняк
    instagram.com/kristygor/

    Кристина Горняк поделилась солнечным снимком с отдыха

    Избранница шоумена Владимира Остапчука, нотариу Кристина Горняк не теряет возможности лишний раз похвастаться стройностью.

    На своей странице в Инстаграме девушка опубликовала фото, сделанное во время недавнего их с Владимиром отдыха в Турции.

    На фото Кристина, лежа на песке в оранжевом купальнике и ломтями арбуза в руках, демонстрирует свою стройную фигуру.

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    Новая возлюбленная Остапчука похвасталась точенной фигурой в купальнике
    Новая возлюбленная Остапчука похвасталась точенной фигурой в купальнике
    Новая возлюбленная Остапчука похвасталась точенной фигурой в купальнике
    instagram.com/kristygor/

    Хочу спеть оду любви вселенной и своей жизни! Спасибо за все! Я счастлива и гармонична! Благодарю за изобилие всего, что имею! Я люблю тебя, жизнь! Если вы сегодня в таком же настроении, поблагодарите, кто бы во что не верил, - это невероятно важно!, - подписала фото избранница шоумена.

    Напомним, в октябре прошлого года стало известно о разводе Владимира Остапчука с женой Еленой Войченко.

    По словам женщины, переломным в их жизни стал конкурс «Евровидение-2017», ведущим которого стал Остапчук. Именно тогда, как утверждает Елена Войченко, он почувствовал большую самоуверенность в себе и начал изменять.

    Тем временем Остапчук заставил бывшую жену пройти психологическую экспертизу, а  также успел показать новую избранницу.

    Ранее «Скотч» писал о кошке, которая стала настоящей интернет-сенсацией. Встречайте Мяу-Мяу, пушистую ворчунью с Тайваня. Животное точно покорит вас своим суровым взглядом. Выражение «лица» кошки словно говорит о ее постоянной ненависти ко всему живому. Хотя хозяин новой интернет-любимицы признался, что характер у кисы очень даже миролюбивый.

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