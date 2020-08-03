Новая возлюбленная Остапчука похвасталась точенной фигурой в купальнике



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Избранница шоумена Владимира Остапчука, нотариу Кристина Горняк instagram.com/kristygor/

Кристина Горняк поделилась солнечным снимком с отдыха

Избранница шоумена Владимира Остапчука, нотариу Кристина Горняк не теряет возможности лишний раз похвастаться стройностью.

На своей странице в Инстаграме девушка опубликовала фото, сделанное во время недавнего их с Владимиром отдыха в Турции.

На фото Кристина, лежа на песке в оранжевом купальнике и ломтями арбуза в руках, демонстрирует свою стройную фигуру.

Хочу спеть оду любви вселенной и своей жизни! Спасибо за все! Я счастлива и гармонична! Благодарю за изобилие всего, что имею! Я люблю тебя, жизнь! Если вы сегодня в таком же настроении, поблагодарите, кто бы во что не верил, - это невероятно важно!, - подписала фото избранница шоумена.

Напомним, в октябре прошлого года стало известно о разводе Владимира Остапчука с женой Еленой Войченко.

По словам женщины, переломным в их жизни стал конкурс «Евровидение-2017», ведущим которого стал Остапчук. Именно тогда, как утверждает Елена Войченко, он почувствовал большую самоуверенность в себе и начал изменять.

Тем временем Остапчук заставил бывшую жену пройти психологическую экспертизу, а также успел показать новую избранницу.

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