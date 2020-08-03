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    Спел «Волчицу» и «достал» с неба луну. Фото с концерта Олега Винника в дополненной реальности

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    Спел «Волчицу» и «достал» с неба луну. Фото с концерта Олега Винника в дополненной реальности

    Самым трогательным моментом перфоманса стало обращение артиста к украинцам по всему миру с призывом объединяться

    31 июля на главной арене страны НСК «Олимпийский» состоялся уникальный высокотехнологичный концерт Олега Винника, посвященный дню рождения артиста. Это было первое в истории стадионное шоу с использованием технологий VR и AR.

    Беспрецедентное для Украины музыкально-интерактивное событие объединило реальное с виртуальным. Масштабная сцена длиной 54 м, сверхмощные свет и звук, живое исполнение любимых хитов - 100% live в сочетании с разнообразием анимированных цифровых объектов в 3D создали незабываемую атмосферу настоящего праздника. Каждая композиция сопровождалась уникальным визуальным оформлением, неожиданными сюжетами и спецэффектами. Так, в начале концерта Олег Винник «виртуально» спустился в метро, на которое превратились коридоры НСК по пути музыканта к сцене. Исполняя легендарную «Вовчицю», «достал» с неба луну. А в фан-зоне и на трибунах певца встречали цифровые зрители, которые полностью заполнили «Олимпийский». Открывал невероятное действо украинский телеведущий, актер, заслуженный артист Украины Юрий Горбунов.

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    Спел «Волчицу» и «достал» с неба луну. Фото с концерта Олега Винника в дополненной реальности
    Спел «Волчицу» и «достал» с неба луну. Фото с концерта Олега Винника в дополненной реальности
    Спел «Волчицу» и «достал» с неба луну. Фото с концерта Олега Винника в дополненной реальности
    Спел «Волчицу» и «достал» с неба луну. Фото с концерта Олега Винника в дополненной реальности
    Спел «Волчицу» и «достал» с неба луну. Фото с концерта Олега Винника в дополненной реальности
    Спел «Волчицу» и «достал» с неба луну. Фото с концерта Олега Винника в дополненной реальности
    Спел «Волчицу» и «достал» с неба луну. Фото с концерта Олега Винника в дополненной реальности
    Спел «Волчицу» и «достал» с неба луну. Фото с концерта Олега Винника в дополненной реальности
    Спел «Волчицу» и «достал» с неба луну. Фото с концерта Олега Винника в дополненной реальности
    Спел «Волчицу» и «достал» с неба луну. Фото с концерта Олега Винника в дополненной реальности
    Спел «Волчицу» и «достал» с неба луну. Фото с концерта Олега Винника в дополненной реальности
    Спел «Волчицу» и «достал» с неба луну. Фото с концерта Олега Винника в дополненной реальности
    Спел «Волчицу» и «достал» с неба луну. Фото с концерта Олега Винника в дополненной реальности
    Спел «Волчицу» и «достал» с неба луну. Фото с концерта Олега Винника в дополненной реальности

    Самым трогательным моментом перфоманса стало обращение артиста к украинцам по всему миру с призывом объединяться во время исполнения песни «Роксолана». А самым неожиданным сюрпризом - знакомая поклонникам композиция «Наталя-Наталі», переведенная на немецкий язык.

    Ранее «Скотч» писал о кошке, которая стала настоящей интернет-сенсацией. Встречайте Мяу-Мяу, пушистую ворчунью с Тайваня. Животное точно покорит вас своим суровым взглядом. Выражение «лица» кошки словно говорит о ее постоянной ненависти ко всему живому. Хотя хозяин новой интернет-любимицы признался, что характер у кисы очень даже миролюбивый.

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    знаменитости Юрий Горбунов шоу-бизнес Олег Винник новости телеведущий
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