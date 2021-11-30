  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Американка покормила грудью кота в самолете и ужаснула пассажиров

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Американка покормила грудью кота в самолете и ужаснула пассажиров

    Женщине вынесли предупреждение

    Одна из пассажирок рейса американской авиакомпании Delta AirLines покормила грудью своего кота на борту самолета. Об этом сообщает The Sun.

    Женщина вместе с питомцем летела до города Атланта в штате Джорджия (США). Во время полета она достала кота из переноски, покормила его грудью, но не стала убирать питомца обратно в сумку, несмотря на просьбы экипажа.

    В итоге пилот воздушного судна передал в аэропорт информацию об отказе женщины вернуть питомца в переноску. После посадки с ней провели беседу сотрудники службы безопасности. Женщине вынесли предупреждение.

    Ранее «Скотч» сообщал, что в Италии гинеколог предлагал пациенткам «исцеляющий секс».

    Гинеколог утверждал, что, поскольку он вакцинировался от ВПЧ, благодаря сексу с ним женщина получит необходимый иммунитет от вируса. Возмущенная странным предложением доктора итальянка попросила помощи у сотрудников телевидения, и они начали расследование: одна из журналисток притворилась пациенткой и пришла на прием к Миниелло.

    Читайте также: Когда беременность превращается в девять забавных месяцев в жизни пары
    Теги: кот курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Американка покормила грудью кота в самолете и ужаснула пассажиров