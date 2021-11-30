Американка покормила грудью кота в самолете и ужаснула пассажиров

Женщине вынесли предупреждение

Одна из пассажирок рейса американской авиакомпании Delta AirLines покормила грудью своего кота на борту самолета. Об этом сообщает The Sun.

Женщина вместе с питомцем летела до города Атланта в штате Джорджия (США). Во время полета она достала кота из переноски, покормила его грудью, но не стала убирать питомца обратно в сумку, несмотря на просьбы экипажа.

В итоге пилот воздушного судна передал в аэропорт информацию об отказе женщины вернуть питомца в переноску. После посадки с ней провели беседу сотрудники службы безопасности. Женщине вынесли предупреждение.

Ранее «Скотч» сообщал, что в Италии гинеколог предлагал пациенткам «исцеляющий секс».

Гинеколог утверждал, что, поскольку он вакцинировался от ВПЧ, благодаря сексу с ним женщина получит необходимый иммунитет от вируса. Возмущенная странным предложением доктора итальянка попросила помощи у сотрудников телевидения, и они начали расследование: одна из журналисток притворилась пациенткой и пришла на прием к Миниелло.

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