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    Эти питомцы настолько похожи на своих хозяев, что уже и не поймешь, кто кого копирует

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    Эти питомцы настолько похожи на своих хозяев, что уже и не поймешь, кто кого копирует

    Случайные фото всегда самые удачные

    Говорят, что домашние питомцы всегда похожи на хозяев – и чем больше смотришь на совместные фотографии людей и животных, тем сильнее в этом убеждаешься! Видимо, владельцы котов, собак и других питомцев проводят со своими пушистыми любимцами так много времени, что постепенно перенимают их мимику и повадки.

    Да и звери не отстают от людей в любви к копированию! Разберетесь, кто здесь вообще за кем повторяет? Давайте проверим!

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    Эти питомцы настолько похожи на своих хозяев, что уже и не поймешь, кто кого копирует
    Эти питомцы настолько похожи на своих хозяев, что уже и не поймешь, кто кого копирует
    Эти питомцы настолько похожи на своих хозяев, что уже и не поймешь, кто кого копирует
    Эти питомцы настолько похожи на своих хозяев, что уже и не поймешь, кто кого копирует
    Эти питомцы настолько похожи на своих хозяев, что уже и не поймешь, кто кого копирует
    Эти питомцы настолько похожи на своих хозяев, что уже и не поймешь, кто кого копирует
    Эти питомцы настолько похожи на своих хозяев, что уже и не поймешь, кто кого копирует
    Эти питомцы настолько похожи на своих хозяев, что уже и не поймешь, кто кого копирует
    Эти питомцы настолько похожи на своих хозяев, что уже и не поймешь, кто кого копирует
    Эти питомцы настолько похожи на своих хозяев, что уже и не поймешь, кто кого копирует
    Эти питомцы настолько похожи на своих хозяев, что уже и не поймешь, кто кого копирует
    Эти питомцы настолько похожи на своих хозяев, что уже и не поймешь, кто кого копирует
    Эти питомцы настолько похожи на своих хозяев, что уже и не поймешь, кто кого копирует
    Эти питомцы настолько похожи на своих хозяев, что уже и не поймешь, кто кого копирует
    Эти питомцы настолько похожи на своих хозяев, что уже и не поймешь, кто кого копирует

    «Случайные фото всегда самые удачные!», «Мы с котом любим полежать», «Близнецы? Нет, просто лучшие друзья!», «Да, лежать так и правда очень удобно», «Кажется, они слишком много времени проводят вместе», «Хотите узнать, кто мой главный соавтор?», – комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что в Италии гинеколог предлагал пациенткам «исцеляющий секс».

    Гинеколог утверждал, что, поскольку он вакцинировался от ВПЧ, благодаря сексу с ним женщина получит необходимый иммунитет от вируса. Возмущенная странным предложением доктора итальянка попросила помощи у сотрудников телевидения, и они начали расследование: одна из журналисток притворилась пациенткой и пришла на прием к Миниелло.

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    Теги: шутки кот курьез
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    Эти питомцы настолько похожи на своих хозяев, что уже и не поймешь, кто кого копирует