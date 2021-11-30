Эти питомцы настолько похожи на своих хозяев, что уже и не поймешь, кто кого копирует

Случайные фото всегда самые удачные

Говорят, что домашние питомцы всегда похожи на хозяев – и чем больше смотришь на совместные фотографии людей и животных, тем сильнее в этом убеждаешься! Видимо, владельцы котов, собак и других питомцев проводят со своими пушистыми любимцами так много времени, что постепенно перенимают их мимику и повадки.

Да и звери не отстают от людей в любви к копированию! Разберетесь, кто здесь вообще за кем повторяет? Давайте проверим!

«Случайные фото всегда самые удачные!», «Мы с котом любим полежать», «Близнецы? Нет, просто лучшие друзья!», «Да, лежать так и правда очень удобно», «Кажется, они слишком много времени проводят вместе», «Хотите узнать, кто мой главный соавтор?», – комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что в Италии гинеколог предлагал пациенткам «исцеляющий секс».

Гинеколог утверждал, что, поскольку он вакцинировался от ВПЧ, благодаря сексу с ним женщина получит необходимый иммунитет от вируса. Возмущенная странным предложением доктора итальянка попросила помощи у сотрудников телевидения, и они начали расследование: одна из журналисток притворилась пациенткой и пришла на прием к Миниелло.

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