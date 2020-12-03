Без жирафа в роду не обошлось. Собачка Клео умиляет интернет своими длинными лапками (фото)

23-летняя хозяйка Клео Клэр замечает сходство своей любимицы с жирафом

В наше славное время любая уникальность приравнивается к красоте. И эти правила работают не только в мире людей, но и в мире наших домашних питомцев. Сеть давно успели покорить собачки и котики с нестандартным окрасом и прочими изюминками во внешности, к которым примкнула новая звездочка Инстаграма — собачка по кличке Клео.

Полуторагодовалая собачка породы виндхаунд заметно отличается от своих сородичей. Все дело в нестандартно длинных лапках и шее Клео, благодаря которым она выглядит как угловатый подросток, не понимающий своей модельной внешности. Однако с признанием у Клео нет никаких проблем, ведь уже более 22 тысяч человек оценили уникальность собачки и с охотой наблюдают за ней в Инстаграме.

23-летняя хозяйка Клео Клэр замечает сходство своей любимицы с жирафом и очень умиляется тому, как ее питомице всякий раз приходится проявить смекалку, чтобы улечься поудобней и не запутаться в своих длинных лапках.

Ранее «Скотч» сообщал, что Потап резко ответил украинцам на критику клипа Дорофеевой и будущего дуэта с Бузовой.

Продюсер назвал соотечественников долбодятлами и заявил, что буде делать все, что пожелает.

«Поэтому я хочу, чтобы вы меня услышали и поняли. Экспансия украинского музыки начинается не с треков на украинском, а из присутствия. Нас нет. Нас не слышат. Артисты едут из Украины. А те, кто остается, попадает под пресс таких долбодятлов, как ты», - заявил Потап.