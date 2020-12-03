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    Курьез

    Без жирафа в роду не обошлось. Собачка Клео умиляет интернет своими длинными лапками (фото)

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    Без жирафа в роду не обошлось. Собачка Клео умиляет интернет своими длинными лапками (фото)

    23-летняя хозяйка Клео Клэр замечает сходство своей любимицы с жирафом

    В наше славное время любая уникальность приравнивается к красоте. И эти правила работают не только в мире людей, но и в мире наших домашних питомцев. Сеть давно успели покорить собачки и котики с нестандартным окрасом и прочими изюминками во внешности, к которым примкнула новая звездочка Инстаграма — собачка по кличке Клео.

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    Без жирафа в роду не обошлось. Собачка Клео умиляет интернет своими длинными лапками (фото)
    Без жирафа в роду не обошлось. Собачка Клео умиляет интернет своими длинными лапками (фото)
    Без жирафа в роду не обошлось. Собачка Клео умиляет интернет своими длинными лапками (фото)
    Без жирафа в роду не обошлось. Собачка Клео умиляет интернет своими длинными лапками (фото)
    Без жирафа в роду не обошлось. Собачка Клео умиляет интернет своими длинными лапками (фото)

    Полуторагодовалая собачка породы виндхаунд заметно отличается от своих сородичей. Все дело в нестандартно длинных лапках и шее Клео, благодаря которым она выглядит как угловатый подросток, не понимающий своей модельной внешности. Однако с признанием у Клео нет никаких проблем, ведь уже более 22 тысяч человек оценили уникальность собачки и с охотой наблюдают за ней в Инстаграме.

    23-летняя хозяйка Клео Клэр замечает сходство своей любимицы с жирафом и очень умиляется тому, как ее питомице всякий раз приходится проявить смекалку, чтобы улечься поудобней и не запутаться в своих длинных лапках.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Потап резко ответил украинцам на критику клипа Дорофеевой и будущего дуэта с Бузовой.

    Продюсер назвал соотечественников долбодятлами и заявил, что буде делать все, что пожелает.

    «Поэтому я хочу, чтобы вы меня услышали и поняли. Экспансия украинского музыки начинается не с треков на украинском, а из присутствия. Нас нет. Нас не слышат. Артисты едут из Украины. А те, кто остается, попадает под пресс таких долбодятлов, как ты», - заявил Потап.

     Читайте также: Холостячки, пацанки и опарыши: что смотрели украинцы на YouTube в 2020 году
    Теги: фотография шутки курьез животные
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