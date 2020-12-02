Из одеял и подушек. Дизайнер создала идеальный наряд для карантина (фото)

Все материалы для коллекции девушка нашла в собственном доме

Дизайнер из Латвии Санта Купча придумала капсульную коллекцию одежды, посвященную самоизоляции и общению с друзьями через видеочаты в период пандемии.

Это стеганые платья и шляпы, напоминающие одеяла и подушки, — они сшиты из атласа и имеют мягкий наполнитель. В таких вещах действительно можно лежать, сидеть или стоять где угодно в доме и при этом ощущать себя как будто в кровати.

Вещи не только комфортные, но и выглядят нарядно. «В изоляции каждый день может показаться обыденным, но что, если бы мы могли сделать его более праздничным? Вместо того, чтобы чувствовать себя в ловушке дома, вы можете стать королевой или королем своего замка», — описывает дизайнер идею своей коллекции.

Санта Купча рассказывает, что постоянные разговоры с друзьями и по работе в Zoom сбивали ее с толку — она как будто находилась где-то на встрече, но при этом была дома. Ей захотелось справиться с этим дезориентирующим ощущением через одежду.

Все материалы для коллекции она нашла в собственном доме, где переживала карантин: это были остатки от других ее работ, а на набивку пошли старые одеяла. Принты на ткани она печатала на обычном принтере: это фотографии ее домашней библиотеки и календарь, где дни самоизоляции зачеркнуты зеленым маркером.

«Тяжело бездействовать слишком долго, и я хотела создать одежду, которая пробуждает чувство готовности выйти и пообщаться», — добавила дизайнер.

Ранее «Скотч» сообщал, что Потап резко ответил украинцам на критику клипа Дорофеевой и будущего дуэта с Бузовой.

Продюсер назвал соотечественников долбодятлами и заявил, что буде делать все, что пожелает.

«Поэтому я хочу, чтобы вы меня услышали и поняли. Экспансия украинского музыки начинается не с треков на украинском, а из присутствия. Нас нет. Нас не слышат. Артисты едут из Украины. А те, кто остается, попадает под пресс таких долбодятлов, как ты», - заявил Потап.