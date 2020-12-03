Когда вместо холста — голова. Тайваньский парикмахер превращает прически в искусство

Парикмахер называет свои работы «hair tattoo»

В мире существует невероятное количество разнообразных видов причесок. Какие только чудеса не вытворяют парикмахеры-стилисты, применяя самые разнообразные инструменты, начиная от банальных расчесок и ножниц и заканчивая фантастическими машинками для стрижки с миллионом насадок.

Однако житель уезда Чжанхуа в Тайване Аллен Чен пошел еще дальше. Клиенты выходят из его парикмахерской не только с привычными глазу боксами, полубоксами, канадкой и т. п. на голове, но и с настоящими произведениями искусства. Мастер от мира парикмахеров с 16 лет занимается стрижкой мужчин и женщин и сейчас известен во множестве стран благодаря своим удивительным портретам и рисункам, которые он создает прямо на голове своих гостей с помощью ножниц.

«Сначала я просто создавал рисунки из комбинации разных линий и геометрических фигур. Поскольку я всегда был полон вдохновения и любви к творчеству, со временем я решился создавать портреты на головах своих клиентов. Мои „рисунки“ в результате стрижки стали сенсацией среди отечественных и зарубежных СМИ, что в итоге дало хороший толчок моей карьере и придало мне еще больше мотивации», — рассказал мастер гражданскому журналисту «Ридуса».

Как признался Чен, он испытывает искреннюю радость от того, что его клиенты приходят к нему, чтобы кардинально трансформироваться, получить идеальный цвет волос и невероятную стрижку, поэтому он обожает видеть выражение удовлетворенности и радости на лицах своих посетителей.

«Хоть я и парикмахер-стилист, который каждый день сталкивается со стрижками и укладкой волос, но я также и художник до мозга костей. Я не хочу создавать что-то общее. Я считаю, что прическу нельзя ставить в какие-то рамки и ограничивать фантазию. Сочетание привычной всем стрижки с искусством придает прическе уникальную ценность. Я не просто стригу людей, я еще создаю произведения искусства. Вместе с этим, конечно, я надеюсь, что мои клиенты чувствуют себя счастливыми после похода ко мне, так как моя работа привлекает к ним внимание окружающих», — сказал парикмахер.

По его словам, создание разных причесок требует разного количества времени — очень многое зависит от условий и уровня сложности. Для простой стрижки может хватить трех минут. Если же структура рисунка сложная, это может занять один-три часа, а если добавить к этому еще окрашивание волос, то потребуется более трех часов.

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