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    54-летняя Николь Кидман в откровенном платье заставила восхищаться ее фигурой (фото)

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    Актриса Николь Кидман - 54-летняя Николь Кидман в откровенном платье заставила восхищаться ее фигурой (фото)
    Актриса Николь Кидман
    instagram.com/nicolekidman/

    Звезда появилась на публике в оголяющем тело платье

    Голливудская актриса Николь Кидман посетила премию Country Music Awards 2021 (CMA 2021) в Нэшвилле, штат Теннесси, в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Снимки публикует Page Six.

    Папарацци запечатлели 54-летнюю знаменитость на красной ковровой дорожке вместе с супругом, певцом Китом Урбаном, который выступал на мероприятии. Кидман появилась на публике в черном облегающем платье длины макси люксового бренда Saint Laurent с асимметричными вырезами, которые оголяли ее тело, а именно, рельефный пресс, ногу и руку.

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    54-летняя Николь Кидман в откровенном платье заставила восхищаться ее фигурой (фото)
    54-летняя Николь Кидман в откровенном платье заставила восхищаться ее фигурой (фото)
    54-летняя Николь Кидман в откровенном платье заставила восхищаться ее фигурой (фото)
    54-летняя Николь Кидман в откровенном платье заставила восхищаться ее фигурой (фото)
    54-летняя Николь Кидман в откровенном платье заставила восхищаться ее фигурой (фото)
    instagram.com/nicolekidman/

    В качестве обуви героиня материала выбрала классические лодочки на высоком каблуке, а также крупные золотые украшения, в частности, серьги, кольца и несколько браслетов. На размещенных кадрах видно, что ее волосы собраны в низкий пучок, а на лицо нанесен макияж в нюдовых оттенках. Супруг Кидман предстал перед фотографами в футболке, джинсах и пиджаке.

    Ранее бывшая участница «Танцев со звездами» призналась в любви хореографу.

    «Решить участвовать в шоу "Танцы со звездами" было очень рискованным и трудным для меня решением, почти все меня отговаривали, зная, что я могу быть иногда несерьезной, что моя физическая подготовка не рассчитана на такие нагрузки. Почти все были уверены, что меня хватит на два-три эфира. Но мало кто знал, что танцы были моей большой мечтой, и согласившись на этот проект, я сделала первый и суперответственный, решительный шаг к своей цели. И начала готовиться», – написала артистка.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    54-летняя Николь Кидман в откровенном платье заставила восхищаться ее фигурой (фото)