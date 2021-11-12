54-летняя Николь Кидман в откровенном платье заставила восхищаться ее фигурой (фото)

Звезда появилась на публике в оголяющем тело платье

Голливудская актриса Николь Кидман посетила премию Country Music Awards 2021 (CMA 2021) в Нэшвилле, штат Теннесси, в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Снимки публикует Page Six.

Папарацци запечатлели 54-летнюю знаменитость на красной ковровой дорожке вместе с супругом, певцом Китом Урбаном, который выступал на мероприятии. Кидман появилась на публике в черном облегающем платье длины макси люксового бренда Saint Laurent с асимметричными вырезами, которые оголяли ее тело, а именно, рельефный пресс, ногу и руку.

В качестве обуви героиня материала выбрала классические лодочки на высоком каблуке, а также крупные золотые украшения, в частности, серьги, кольца и несколько браслетов. На размещенных кадрах видно, что ее волосы собраны в низкий пучок, а на лицо нанесен макияж в нюдовых оттенках. Супруг Кидман предстал перед фотографами в футболке, джинсах и пиджаке.

Ранее бывшая участница «Танцев со звездами» призналась в любви хореографу.

«Решить участвовать в шоу "Танцы со звездами" было очень рискованным и трудным для меня решением, почти все меня отговаривали, зная, что я могу быть иногда несерьезной, что моя физическая подготовка не рассчитана на такие нагрузки. Почти все были уверены, что меня хватит на два-три эфира. Но мало кто знал, что танцы были моей большой мечтой, и согласившись на этот проект, я сделала первый и суперответственный, решительный шаг к своей цели. И начала готовиться», – написала артистка.