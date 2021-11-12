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    Режиссер «Гарри Поттера» снял во франшизе свою дочь, нарушив запрет Джоан Роулинг

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    Элеонора Коламбус - Режиссер «Гарри Поттера» снял во франшизе свою дочь, нарушив запрет Джоан Роулинг
    Элеонора Коламбус

    Из-за своего происхождения юная Элеонора осталась без слов

    Фанаты «Гарри Поттера» знают, что на съемки фильмов о мальчике-волшебнике было запрещено приглашать актеров, не являющихся британцами. Такое правило задала автор книг Джоан Роулинг.

    Однако режиссер первых двух частей Крис Коламбус, который является американцем, продвинул в картину свою юную дочь Элеонору. Девочка сыграла третьестепенного персонажа Сьюзен Боунс. В частности, она одна из первых подошла к сортировочной шляпе в фильме «Гарри Поттер и философский камень».

    Любопытный факт: чтобы не нарушать правило Роулинг, Коламбус сделал так, что у его дочери совсем не было слов в фильмах, дабы она не выдала свой американский акцент.

    «Она проработала около 80 дней, – цитирует режиссера издание Insider. – Но она никогда не говорила, потому что, как вы знаете, было правило: если вы не британец, вы не можете говорить».

    В том же интервью Коламбус рассказал, что из-за языкового запрета в поттериану не попал Робин Уильямс. А ныне покойный актер очень хотел получить роль Хагрида или профессора Люпина. Режиссер уверен, что звезда кино был бы шикарен в обоих образах.

    Ранее бывшая участница «Танцев со звездами» призналась в любви хореографу.

    «Решить участвовать в шоу "Танцы со звездами" было очень рискованным и трудным для меня решением, почти все меня отговаривали, зная, что я могу быть иногда несерьезной, что моя физическая подготовка не рассчитана на такие нагрузки. Почти все были уверены, что меня хватит на два-три эфира. Но мало кто знал, что танцы были моей большой мечтой, и согласившись на этот проект, я сделала первый и суперответственный, решительный шаг к своей цели. И начала готовиться», – написала артистка.

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    Теги: знаменитости кино шоу-бизнес
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    Режиссер «Гарри Поттера» снял во франшизе свою дочь, нарушив запрет Джоан Роулинг