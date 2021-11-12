Бывшая жена Позитива призналась, что после развода почувствовала себя на полном дне

Бывшая супруга исполнителя призналась, что уже 2 месяца официально разведена

Бывшая жена Позитива Анна Андрийчук дала интервью, в котором откровенно рассказала о разводе с рэпером. Она призналась, что еще до официального расставания пара несколько лет не жила вместе. Инициатором разрыва стала именно девушка.

О разводе украинского рэпера Позитива (настоящее имя – Алексей Завгородний) и Анны Андрийчук стало известно еще в апреле. Но только сейчас девушка прокомментировала, что именно она стала инициатором разрыва.

Бывшая супруга исполнителя призналась, что уже 2 месяца официально разведена. Однако принимать решение о расставании было непросто.

«Это больно, это сложный переломный момент. Особенно когда я приняла решение, что нужно уже отпускать друг друга, чтобы каждый был счастлив отдельно. Тогда было состояние, когда ты чувствуешь себя на полном дне. Это больно. Это очень больно», – поделилась Анна Андрийчук.

Она добавила, что за несколько лет до разрыва супруги жили отдельно. Однако они продолжали планировать совместное будущее. «Мы же разъехались, чтобы сделать паузу, пожить отдельно и понять вообще who is who».

Ранее бывшая участница «Танцев со звездами» призналась в любви хореографу.

«Решить участвовать в шоу "Танцы со звездами" было очень рискованным и трудным для меня решением, почти все меня отговаривали, зная, что я могу быть иногда несерьезной, что моя физическая подготовка не рассчитана на такие нагрузки. Почти все были уверены, что меня хватит на два-три эфира. Но мало кто знал, что танцы были моей большой мечтой, и согласившись на этот проект, я сделала первый и суперответственный, решительный шаг к своей цели. И начала готовиться», – написала артистка.

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