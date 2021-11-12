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    Бывшая жена Позитива призналась, что после развода почувствовала себя на полном дне

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    Бывшая жена Позитива призналась, что после развода почувствовала себя на полном дне

    Бывшая супруга исполнителя призналась, что уже 2 месяца официально разведена

    Бывшая жена Позитива Анна Андрийчук дала интервью, в котором откровенно рассказала о разводе с рэпером. Она призналась, что еще до официального расставания пара несколько лет не жила вместе. Инициатором разрыва стала именно девушка.

    О разводе украинского рэпера Позитива (настоящее имя – Алексей Завгородний) и Анны Андрийчук стало известно еще в апреле. Но только сейчас девушка прокомментировала, что именно она стала инициатором разрыва.

    Бывшая супруга исполнителя призналась, что уже 2 месяца официально разведена. Однако принимать решение о расставании было непросто.

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    Бывшая жена Позитива призналась, что после развода почувствовала себя на полном дне
    Бывшая жена Позитива призналась, что после развода почувствовала себя на полном дне
    Бывшая жена Позитива призналась, что после развода почувствовала себя на полном дне
    Бывшая жена Позитива призналась, что после развода почувствовала себя на полном дне
    Бывшая жена Позитива призналась, что после развода почувствовала себя на полном дне
    Бывшая жена Позитива призналась, что после развода почувствовала себя на полном дне

    «Это больно, это сложный переломный момент. Особенно когда я приняла решение, что нужно уже отпускать друг друга, чтобы каждый был счастлив отдельно. Тогда было состояние, когда ты чувствуешь себя на полном дне. Это больно. Это очень больно», – поделилась Анна Андрийчук.

    Она добавила, что за несколько лет до разрыва супруги жили отдельно. Однако они продолжали планировать совместное будущее. «Мы же разъехались, чтобы сделать паузу, пожить отдельно и понять вообще who is who».

    Ранее бывшая участница «Танцев со звездами» призналась в любви хореографу.

    «Решить участвовать в шоу "Танцы со звездами" было очень рискованным и трудным для меня решением, почти все меня отговаривали, зная, что я могу быть иногда несерьезной, что моя физическая подготовка не рассчитана на такие нагрузки. Почти все были уверены, что меня хватит на два-три эфира. Но мало кто знал, что танцы были моей большой мечтой, и согласившись на этот проект, я сделала первый и суперответственный, решительный шаг к своей цели. И начала готовиться», – написала артистка.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Бывшая жена Позитива призналась, что после развода почувствовала себя на полном дне