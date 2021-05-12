Блогерша показала горькую правду, которая скрывается за идеальными фото

То, что обычно остается за кадром

Социальные сети давно стали неотъемлемой частью современного общества. Мы уже не представляем нашей жизни без лайков, комментариев и обмена фотографиями. В соцсетях людей можно смело разделить на две группы: первые выкладывают живые фото без фильтров и не боятся показывать настоящих себя, а вторые транслируют для подписчиков идеальную гламурную жизнь, которая зачастую очень далека от реальности.

Блогер из Германии Джеральдин Уэст на протяжении нескольких лет занимается разоблачением второго типа людей, показывая правду, которую многие интернет-пользователи предпочитают оставлять за кадром.

Мы собрали самые забавные снимки немки, которая точно знает, на что готовы пойти отчаянные блогеры ради идеальной картинки в соцсетях.

Ранее «Скотч» сообщал, что модель ослепла из-за тату на глазах, но нисколько не жалеет о своем поступке.

Несмотря на то что из-за процедуры здоровье девушки оказалось в опасности, она заявила на ютуб-канале Truly, что ни о чем не жалеет, ведь татуировки сделали ее сильнее. Сара также отметила, что из-за ее рисунков на теле люди часто думают, что у нее нет образования или она преступница. Американка не стремится их осуждать в ответ, а желает им найти смелость для того, чтобы выражать себя.