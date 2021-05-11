Котенка хотели усыпить из-за необычной формы носа, но он выжил и покорил весь мир (фото)

Вылечив кошечку, женщина начала делать с ней милые фото

Уиллоу была маленькой бродяжкой, которую нельзя было даже отдать в приют. Там бы от нее избавились сразу, ведь из-за странной внешности она бы никогда не нашла себе хозяев.

В тот вечер 50-летняя Лори Фэррис возвращалась домой из центра по работе со слабовидящими и слепыми детьми, когда заметила, что за ней увязался котенок. Он был совсем крохотным и очень грязным. На носу у него виднелась кровь, а глаз был воспален из-за инфекции. Малыш упрямо семенил за женщиной, сердце которой дрогнуло. Она забрала котенка с собой и показала ближайшему ветеринару.

Тот объяснил, что малыш на самом деле девочка и, хотя она, в принципе, здорова, ее состояние оставляет желать лучшего. Помимо очевидных проблем кошка была сильно заражена блохами и кишечными паразитами. А когда ее удалось отмыть, то оказалось, что нос у нее совершенно плоский и пушистый. Ветеринар посоветовал не отдавать котейку в приют, потому что таких "дефективных" там часто усыпляют, ведь никто не хочет брать необычного котенка.

Недолго думая, Лори забрала котенка себе и назвала его Уиллоу, пишет Metro. Вылечив кошечку, женщина начала делать с ней милые фото и снимать забавные ролики, выкладывая их в соцсети. И, к удивлению хозяйки, Уиллоу мгновенно стала набирать популярность. Теперь в "Тиктоке" у нее 254 тыс. подписчиков и 3,7 млн лайков, а в комментариях полно очарованных фанатов.

Ранее «Скотч» сообщал, что американские ученые доказали любовь кошек к воображаемым коробкам.

Чтобы протестировать визуальное восприятие кошек, специалисты провели эксперимент. Владельцы кошек должны были разместить на полу специальный квадрат Каниши, который создают иллюзию этой геометрической фигуры за счет четырех уголков, и наблюдать за поведением кошек. Рядом располагался обычный квадрат со сплошными сторонами из клейкой ленты.