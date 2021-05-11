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    Модель ослепла из-за тату на глазах, но нисколько не жалеет о своем поступке (фото)

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    26-летняя Сара Саббат из Эль-Пасо, штат Техас, США - Модель ослепла из-за тату на глазах, но нисколько не жалеет о своем поступке (фото)
    26-летняя Сара Саббат из Эль-Пасо, штат Техас, США

    Зрение постепенно возвращалось, но проблемы с ним остались до сих пор

    26-летняя Сара Саббат из Эль-Пасо, штат Техас, США, одержима татуировками. Настолько, что даже решила закрасить себе белки глаз. Но процесс прошел не так гладко, как предполагалось.

    Тату-модель отправилась к татуировщику в предвкушении новой модификации, но работа мастера пошла не по плану. Он добавил слишком мало физиологического раствора и слишком много чернил, и это привело к тому, что девушка временно ослепла.

    После Сара посетила окулиста, купила глазные капли и принялась ждать. Зрение постепенно возвращалось, но проблемы с ним остались до сих пор.

    Мне было очень трудно что-либо делать. Я не могла смотреть телевизор. Мне было некомфортно на ярком свету, некомфортно находиться на улице. Я очень, очень расстраивалась из-за этого.

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    Модель ослепла из-за тату на глазах, но нисколько не жалеет о своем поступке (фото)
    Модель ослепла из-за тату на глазах, но нисколько не жалеет о своем поступке (фото)
    Модель ослепла из-за тату на глазах, но нисколько не жалеет о своем поступке (фото)

    Однако, несмотря на то что из-за процедуры здоровье девушки оказалось в опасности, она заявила на ютуб-канале Truly, что ни о чем не жалеет, ведь татуировки сделали ее сильнее. Сара также отметила, что из-за ее рисунков на теле люди часто думают, что у нее нет образования или она преступница. Американка не стремится их осуждать в ответ, а желает им найти смелость для того, чтобы выражать себя.

    «Мои тату важны для меня, потому что они помогли мне стать более сильным человеком. <...> Они — мой щит... Это образ жизни и часть меня. Я никогда не перестану делать татуировки», - призналась Сара Саббат.

    Ранее «Скотч» сообщал, что американские ученые доказали любовь кошек к воображаемым коробкам.

    Чтобы протестировать визуальное восприятие кошек, специалисты провели эксперимент. Владельцы кошек должны были разместить на полу специальный квадрат Каниши, который создают иллюзию этой геометрической фигуры за счет четырех уголков, и наблюдать за поведением кошек. Рядом располагался обычный квадрат со сплошными сторонами из клейкой ленты.

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    Теги: образ жизни мода и красота курьез
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