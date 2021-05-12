Семья случайно нашла на берегу бутылку с письмом, написанным пассажиркой «Титаника»

Находку сразу же передали экспертам из университета Квебека

Группа исследователей из университета Квебека в Римуски (UQAR) пытается разобраться в происхождении загадочного письма, которое было найдено канадской семьей на пляже Hopewell Rocks. Когда канадцы нашли бутылку с письмом, они сразу же передали ее в университет, чтобы выяснить, кому именно принадлежало послание.

Эксперты предполагают, что автором письма была юная пассажирка «Титаника» по имени Матильда Лефевр. Послание датировано 13 апреля 1912 года — за день до гибели судна.

«Я бросаю эту бутылку в море посреди Атлантики. Мы должны прибыть в Нью-Йорк через несколько дней. Если кто-нибудь найдет письмо, сообщите об этом семье Лефевров в Льевене», — говорится в письме.

На знаменитом корабле Матильда была пассажиром третьего класса и вместе со своей матерью Мари Домон и тремя братьями и сестрами она собиралась встретиться со своим отцом Франком Лефевром, который покинул Францию в 1910 году, чтобы попытать счастья в США. К сожалению, эта встреча так и не состоялась, пишет Ladbible.

Исследование письма девочки все еще продолжается. Историки уже изучили состав бутылки, пробки, бумаги и чернил. Специалисты пришли к выводу, что бумага, чернила и бутылка точно соответствуют дате, указанной в письме, а значит находка не поддельная. Однако эксперты не понимают, почему стиль послания Матильды отличает от стиля, которому в то время обучали французских школьников. Исследователи планируют пригласить для изучения письма нескольких экспертов из других университетов.

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Несмотря на то что из-за процедуры здоровье девушки оказалось в опасности, она заявила на ютуб-канале Truly, что ни о чем не жалеет, ведь татуировки сделали ее сильнее. Сара также отметила, что из-за ее рисунков на теле люди часто думают, что у нее нет образования или она преступница. Американка не стремится их осуждать в ответ, а желает им найти смелость для того, чтобы выражать себя.