Бразильянка вышла замуж за саму себя, но вскоре развелась (фото)

Брак девушки не продержался и трех месяцев

33-летняя бразильская модель Крис Галера, которая в сентябре вышла замуж за саму себя, развелась. Об этом 22 ноября она рассказала изданию Daily Star.

Модель заявила, что была счастлива в браке с собой, но влюбилась. Она подчеркнула, что встретила особенного человека.

Галера вышла замуж за саму себя 14 сентября. Тогда она опубликовала в Instagram фото в свадебном платье и букетом на фоне церкви.

Тогда она признавалась, что получает тысячи сообщений от женщин и мужчин со всего мира, которые хотят вступить с ней в брак.

«Увы, но разводиться в ближайшее время я не собираюсь», – заявляла она.

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«Общие поездки где-то за границу, на выходные или в отпуск, нам не светят. Мне было сказано: «Если хочешь (путешествовать, – ред.) сама, то давай, а вместе – нет. Я должна постоянно быть в максимальной доступности», – рассказала Зорий.

Екатерина Осадча также поинтересовалась, изменилось ли отношение к Юлии на работе в связи с должностью мужчины. По словам женщины, ничего не изменилось: «Те, кто хейтил, так и продолжают это делать, а те, кто воспринимали с пониманием, так и продолжают это делать».