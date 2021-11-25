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    Бразильянка вышла замуж за саму себя, но вскоре развелась (фото)

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    Модель Кристина Галера - Бразильянка вышла замуж за саму себя, но вскоре развелась (фото)
    Модель Кристина Галера
    instagram.com/cristianegaleraoficial/

    Брак девушки не продержался и трех месяцев

    33-летняя бразильская модель Крис Галера, которая в сентябре вышла замуж за саму себя, развелась. Об этом 22 ноября она рассказала изданию Daily Star.

    Модель заявила, что была счастлива в браке с собой, но влюбилась. Она подчеркнула, что встретила особенного человека.

    Галера вышла замуж за саму себя 14 сентября. Тогда она опубликовала в Instagram фото в свадебном платье и букетом на фоне церкви.

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    Бразильянка вышла замуж за саму себя, но вскоре развелась (фото)
    Бразильянка вышла замуж за саму себя, но вскоре развелась (фото)
    Бразильянка вышла замуж за саму себя, но вскоре развелась (фото)
    Бразильянка вышла замуж за саму себя, но вскоре развелась (фото)
    Бразильянка вышла замуж за саму себя, но вскоре развелась (фото)
    Бразильянка вышла замуж за саму себя, но вскоре развелась (фото)
    Бразильянка вышла замуж за саму себя, но вскоре развелась (фото)
    Бразильянка вышла замуж за саму себя, но вскоре развелась (фото)
    Бразильянка вышла замуж за саму себя, но вскоре развелась (фото)
    Бразильянка вышла замуж за саму себя, но вскоре развелась (фото)
    instagram.com/cristianegaleraoficial/

    Тогда она признавалась, что получает тысячи сообщений от женщин и мужчин со всего мира, которые хотят вступить с ней в брак.

    «Увы, но разводиться в ближайшее время я не собираюсь», – заявляла она.

    Ранее известная телеведущая пожаловалась на жизнь с министром обороны Украины. Что им теперь запрещено?

    «Общие поездки где-то за границу, на выходные или в отпуск, нам не светят. Мне было сказано: «Если хочешь (путешествовать, – ред.) сама, то давай, а вместе – нет. Я должна постоянно быть в максимальной доступности», – рассказала Зорий.

    Екатерина Осадча также поинтересовалась, изменилось ли отношение к Юлии на работе в связи с должностью мужчины. По словам женщины, ничего не изменилось: «Те, кто хейтил, так и продолжают это делать, а те, кто воспринимали с пониманием, так и продолжают это делать».

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес курьез
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    Бразильянка вышла замуж за саму себя, но вскоре развелась (фото)