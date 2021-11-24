«Танцы со звездами». Вылетевшая звезда заинтриговала фотосессией со своим хореографом

О романе пары Александры Зарицкой и Юрия Мешкова были слухи еще на проекте «Танцы со звездами»

Пара Александры Зарицкой и Юрия Мешкова покинула паркет в шаге от четвертьфинала шоу «Танцы со звездами». Однако сейчас в сети появились фото, как они двое позируют в лифте в стильных черных образах, напоминающие главных героев фильма «Мистер и миссис Смит» – Брэда Питта и Анджелину Джоли.

Танцор надел черное суконное пальто с баклажанной водолазкой и штанами, в то время как Александра выбрала черный тренч из экокожи, платье с декольте, серые колготы в сеточку и черные очки. Девушка стильно подкрутила волосы и подчеркнула губы помадой.

«Ситуация – лифт. Наши выходные», – написала Саша в инстаграме.

Фанаты эмоционально отреагировали на неожиданные фото пары и уже назвали их «женихом и невестой».

Ранее известная телеведущая пожаловалась на жизнь с министром обороны Украины. Стало известно, что им теперь запрещено.

Известная телеведущая и супруга министра обороны Алексея Резникова Юлия Зорий в программе «Светская жизнь» рассказала, что начала изучать внутренний туризм Украины, поскольку вместе с мужем они не могут путешествовать за границу. По своему статусу Резников должен постоянно быть на связи и в быстром доступе.