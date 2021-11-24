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    «Танцы со звездами». Вылетевшая звезда заинтриговала фотосессией со своим хореографом

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    Александра Зарицкая и Юрий Мешков - «Танцы со звездами». Вылетевшая звезда заинтриговала фотосессией со своим хореографом
    Александра Зарицкая и Юрий Мешков
    instagram.com/kazka.band/

    О романе пары Александры Зарицкой и Юрия Мешкова были слухи еще на проекте «Танцы со звездами»

    Пара Александры Зарицкой и Юрия Мешкова покинула паркет в шаге от четвертьфинала шоу «Танцы со звездами». Однако сейчас в сети появились фото, как они двое позируют в лифте в стильных черных образах, напоминающие главных героев фильма «Мистер и миссис Смит» – Брэда Питта и Анджелину Джоли.

    Танцор надел черное суконное пальто с баклажанной водолазкой и штанами, в то время как Александра выбрала черный тренч из экокожи, платье с декольте, серые колготы в сеточку и черные очки. Девушка стильно подкрутила волосы и подчеркнула губы помадой.

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    «Танцы со звездами». Вылетевшая звезда заинтриговала фотосессией со своим хореографом
    «Танцы со звездами». Вылетевшая звезда заинтриговала фотосессией со своим хореографом
    instagram.com/kazka.band/

    «Ситуация – лифт. Наши выходные», – написала Саша в инстаграме.

    Фанаты эмоционально отреагировали на неожиданные фото пары и уже назвали их «женихом и невестой».

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    Известная телеведущая и супруга министра обороны Алексея Резникова Юлия Зорий в программе «Светская жизнь» рассказала, что начала изучать внутренний туризм Украины, поскольку вместе с мужем они не могут путешествовать за границу. По своему статусу Резников должен постоянно быть на связи и в быстром доступе.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес Kazka новости
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    «Танцы со звездами». Вылетевшая звезда заинтриговала фотосессией со своим хореографом